Ambabai Temple Kiranotsav : कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात किरणोत्सव! मावळतीची किरणे चांदीच्या उंबऱ्यापर्यंतच..; वातावरणाच्या बदलामुळं काय घडलं?

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात किरणोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी किरणे चांदीच्या उंबऱ्यापर्यंतच पोहोचली. आज ढगाळ वातावरण नसेल तर किरणे देवीच्या मुखकमलापर्यंत पोहोचतील, अशी आशा होती. मात्र, ढगाळ वातावरणामुळे किरणांची (Ambabai Temple Kiranotsav in Kolhapur) तीव्रता कमी होती. ज्यामुळे किरणे कशीबशी मंदिराच्या चांदीच्या उंबऱ्यापर्यंतच पोहोचू शकली..पश्चिम महाराष्ट्रातील भाविकांचे डोळे या सोहळ्याकडे लागले होते. सायंकाळी सूर्यास्त होताना किरणांनी मंदिरात प्रवेश केला; पण आकाशात असलेल्या ढगांच्या अडथळ्यांमुळे प्रकाशाची तीव्रता मंदावली. परिणामी, ही किरणे गाभाऱ्यातील चांदीच्या उंबऱ्यापर्यंत पोहोचली आणि तिथेच विरली. यावेळी देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, व्यवस्थापक महादेव दिंडे व प्रा. मिलिंद कारंजकर उपस्थित होते..भाविकांची प्रतीक्षा कायमदरवर्षीप्रमाणे किरणोत्सवाचा आनंद घेण्यासाठी मंदिर परिसरात भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. देवस्थान समिती आणि खगोलशास्त्र संशोधकांच्या मते, जर आज हवामान स्वच्छ राहिले असते, तर किरणे मूर्तीच्या चरणांपासून मुखापर्यंत प्रवास करू शकली असती. मात्र, निसर्गाच्या खेळामुळे भाविकांना पूर्ण किरणोत्सवासाठी आता तिसऱ्या दिवसाची वाट पाहावी लागणार आहे. सोमवारी (ता. २) किरणोत्सवाचा शेवटचा दिवस असणार आहे..Jyotiba Temple Kolhapur : 'जोतिबाच्या नावानं चांगभलं'च्या जयघोषात डोंगर दुमदूमणार; 'या' तारखेपासून देवाच्या खेट्यांना होणार प्रारंभ.भाविक, पर्यटकांची गर्दीआज रविवारी सुटीची पर्वणी साधत हजारो पर्यटक, भाविकांनी मंदिरात गर्दी केली. सकाळी मंदिराच्या प्रांगणात झालेल्या महाकुंकुमार्चन सोहळ्यामुळे सहभागी झालेल्या महिलांची सकाळच्या टप्प्यात गर्दी होती. ही गर्दी सायंकाळपर्यंत कायम राहिली. सायंकाळी किरणोत्सव सोहळा अनुभवण्यासाठीही भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. रात्री झालेल्या पालखी सोहळ्यालाही हजारो भाविकांनी गर्दी केली..किरणांचा प्रवास असामहाद्वार कमान : ५ वाजून २३ मिनिटेगरुड मंडप : ५ वाजून २७ मिनिटेगरुड मंडपाची सदर : ५ वाजून ३३ मिनिटेकासव चौक : ६ वाजतापितळी उंबरा : ६ वाजून ५ मिनिटेचांदीचा उंबरा : ६ वाजून ७ मिनिटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.