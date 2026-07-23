Auto Rickshaw Driver Killed : गळ्याभोवती नायलॉनची दोरी अन् डोके-चेहऱ्यावर गंभीर घाव! गिरगाव डोंगरात रिक्षा चालकाचा डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून

कंदलगाव/ कोल्हापूर : कणेरी - गिरगाव रस्त्यावरील गिरगाव (पालकोबाचा) डोंगर परिसरात रिक्षाचालक महादेव भाऊ बोडके (वय ४८, रा. बोंद्रेनगर, मूळ रा. निवडे, गगनबावडा) यांचा डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून करण्यात (Girgaon Kolhapur killed investigation) आला..कंदलगाव हद्दीत शेताच्या बांधावर काल सकाळी त्यांचा मृतदेह मिळून आला. त्यांच्या गळ्याभोवती नायलॉनची दोरी गुंडाळलेली होती. डोके व चेहऱ्यावर गंभीर घावही आहेत. त्यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी आणि रिक्षा गायब आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : कंदलगाव हद्दीतील पालकोबाचा डोंगर परिसरातील गिरगाव मुख्य रस्त्यापासून सुमारे शंभर फुटांवर शेताच्या बांधावर मृतदेह असल्याची बातमी पसरली. गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक रणजित पाटील पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले..मोबाईलवरून ओळख पटलीमृताच्या डोक्यात, चेहऱ्यावर दगडाने घाव घातल्याने चेहरा ओळखणे मुश्किल झाले होते. मृतदेहाजवळ मिळालेल्या मोबाईलआधारे मृताची ओळख पटविण्यात आली. रिक्षाचालक महादेव बोडके घरातून बेपत्ता झाल्याची वर्दी करवीर पोलिस ठाण्यात दाखल होती. यामुळे बोडके यांच्या नातेवाइकांना घटनास्थळी बोलावून मृतदेहाची ओळख पटविण्यात आली..कारणांचा शोध सुरू...पालकोबाच्या डोंगर परिसरात बोडके स्वतः आले होते का, तसेच त्यांची रिक्षा घटनास्थळी नसल्याने ते येथे आले की खून करून तेथे फेकण्यात आले, पूर्ववैमनस्य, पैशांचा वाद की अन्य काही कारणे खुनामागे आहेत, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..ठसेतज्ज्ञ, श्वान पथकाला पाचारणघटनास्थळी ठसेतज्ज्ञ आणि श्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले होते. श्वान मुख्य रस्त्यापर्यंत माग काढल्यानंतर घुटमळले. डोक्यात घाव घालण्यात आलेला दगडही अद्याप मिळालेला नाही. बोडके यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, दोन विवाहित मुली असा परिवार आहे. बोंद्रेनगरात राहणारे बोडके यांनी काही दिवसांपूर्वीच नवीन रिक्षा घेऊन शहरात भाडेतत्त्वावर चालवत होते. त्यांच्या खुनाने कुटुंबीयांना धक्का बसला. उत्तरीय तपासणीनंतर त्यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. रात्री उशिरा गगनबावड्यातील मूळ गावी त्यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.