kolhapur BJP : भाजप तालुका पदाधिकाऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल, अपहार केल्याचा आरोप सहन झाला नाही अन्

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights Summary)वडगावातील भाजप पदाधिकाऱ्याची आत्महत्या: भूपाल शंकर कांबळे (वय ५१) यांनी झाडाच्या फांदीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली; ही घटना सकाळी अकराच्या सुमारास उघडकीस आली.अपहार प्रकरणानंतरची घटना: कांबळे हे पुलाची शिरोली येथील पतसंस्थेत वरिष्ठ अधिकारी होते. अपहार प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी त्यांना मारहाण झाली होती.कारण अस्पष्ट: आत्महत्येचं नेमकं कारण अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. पोलिस तपास सुरू असून घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला आहे..Man End Life Kolhapur : मौजे वडगाव येथील एकाने झाडाच्या फांदीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. भूपाल शंकर कांबळे (वय ५१) असे त्यांचे नाव आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही..याबाबत शिरोली पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, भूपाल कांबळे यांनी मौजे वडगाव-हेरले गावच्या हद्दीत मोहिते मळ्याशेजारी जंगलातील झाडाच्या फांदीला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना आज सकाळी अकराच्या दरम्यान त्या परिसरात शेतीच्या कामानिमित्त गेलेल्या मजुरांच्या निदर्शनास आली. घटनेची माहिती हेरले येथील पोलिसपाटलांना देण्यात आली. त्यानंतर हातकणंगले पोलिसांना कळविण्यात आले..Kolhapur ACB Raid : 'खुशाल' जगण्याचा हव्यास, निवृत्त अधिकाऱ्याच्या घरावर रेड; मूळ संपत्तीपेक्षा ७६ टक्के संपत्ती कमावली.भूपाल कांबळे हे भारतीय जनता पक्षाचे तालुका पदाधिकारी होते. पुलाची शिरोली येथील एका पतसंस्थेत ते वरिष्ठ अधिकारी होते. तेथे अपहार केल्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी त्यांना मारहाण झाली होती..नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र. 1: भूपाल कांबळे कोण होते?उ. ते मौजे वडगाव येथील रहिवासी, भाजपचे तालुका पदाधिकारी आणि पुलाची शिरोली येथील पतसंस्थेत वरिष्ठ अधिकारी होते.प्र. 2: आत्महत्येचं कारण काय सांगितलं जातं आहे?उ. आत्महत्येचं नेमकं कारण समजू शकलेलं नाही; तथापि काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मारहाणीच्या घटनेशी त्याचा संबंध असल्याची शक्यता पोलिस तपासत आहेत.प्र. 3: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे?उ. शिरोली पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून पुढील तपास सुरू आहे.