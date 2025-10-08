कोल्हापूर

kolhapur BJP : भाजप तालुका पदाधिकाऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल, अपहार केल्याचा आरोप सहन झाला नाही अन्

Man Extreme Step : भाजप तालुका पदाधिकाऱ्यावर अपहाराचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Kolhapur crime news

कोल्हापुरात भाजप तालुका पदाधिकाऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights Summary)

वडगावातील भाजप पदाधिकाऱ्याची आत्महत्या: भूपाल शंकर कांबळे (वय ५१) यांनी झाडाच्या फांदीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली; ही घटना सकाळी अकराच्या सुमारास उघडकीस आली.

अपहार प्रकरणानंतरची घटना: कांबळे हे पुलाची शिरोली येथील पतसंस्थेत वरिष्ठ अधिकारी होते. अपहार प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी त्यांना मारहाण झाली होती.

कारण अस्पष्ट: आत्महत्येचं नेमकं कारण अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. पोलिस तपास सुरू असून घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला आहे.

Man End Life Kolhapur : मौजे वडगाव येथील एकाने झाडाच्या फांदीला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. भूपाल शंकर कांबळे (वय ५१) असे त्यांचे नाव आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com