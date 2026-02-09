Kolhapur Zilla Parishad result breaking : कोल्हापूर ब्रेकिंग, कोल्हापुरातील पहिला निकाल जाहीर, सतेज पाटील, राजू शेट्टींनी घुणकी मैदान मारलं

Kolhapur political news : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या मतमोजणीला आज सकाळपासून शांततेत सुरुवात झाली असून जिल्ह्यातील पहिला निकाल हाती आला आहे.घुणकी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून काँग्रेसच्या शुभांगी महेश कुंभार यांनी विजय मिळवला आहे.तसेच पंचायत समिती नवे पारगाव मतदारसंघातून काँग्रेसचे भारत विरधवल पाटील विजयी झाले आहेत.घुणकी पंचायत समिती मतदारसंघातून काँग्रेसच्या संगीता संग्राम पाटील यांनीही विजय संपादन केला आहे..शिरोळ तालुकाशिरोळ तालुक्यात मतमोजणी सुरळीत सुरू असून सध्या आघाडीचे चित्र असे आहे—आलास – काँग्रेस आघाडीवरदत्तवाड – भाजप आघाडीवरदानोळी – स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आघाडीवर.पन्हाळा तालुकासातवे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील आघाडीवर असल्याची माहिती आहे..कागल तालुकासेनापती कापशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून शशिकला खोत आघाडीवरबोरवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून शोभाताई फराकटे आघाडीवरदरम्यान, करवीर तालुक्यात आठ टेबलवर टपाली व ईव्हीएम मतमोजणीला सुरुवात झाली असून सुरुवातीला शिये, वडणगे व मुडशिंगी जिल्हा परिषद मतदारसंघातील मतमोजणी करण्यात आली.उचगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे नामदेव वाईगडे हे 301 मतांनी आघाडीवर आहेत.कसबा सांगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुवर्णा रणजीत कांबळे या टपाली मतांमध्ये आघाडीवर आहेत..Kolhapur ZP first round results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल, भाजपची ३ जागांवर आघाडी, विविध मतदारसंघांत पहिल्या फेरीत आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट.शिये जिल्हा परिषद मतदारसंघात काँग्रेसचे विश्वनाथ पाटील (हामू) हे पहिल्या फेरीअखेर 1500 मतांची आघाडी घेत आघाडीवर आहेत.तसेच दानोळी जिल्हा परिषद मतदारसंघात नंदिनी संदीप कांबळे या 343 मतांनी आघाडीवर असल्याची माहिती आहे.मतमोजणीच्या पुढील फेऱ्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून अंतिम निकालासाठी उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.