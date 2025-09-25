Mahadevi Elephant Return : कोल्हापूर ब्रेकिंग, महादेवी हत्ती परत आणण्यासाठी संयुक्त प्रस्तावाचा आदेश, हाय पॉवर कमिटी सकारात्मक, हत्ती परत येणार का?

संयुक्त प्रस्तावाचा आदेश :सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी नांदणी मठ, वनतारा व महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून महादेवी हत्तीला कोल्हापूरात आणण्यासाठी संयुक्त प्रस्ताव (जॉइंट प्रपोजल) दाखल करण्याचे आदेश दिले.वनतारा व मठाचे मुद्दे :वनताराने मठाने दाखवलेली जागा प्रत्यक्ष पाहिली असून त्याचे डिझाइन तयार असल्याचे सांगितले; मठाने सहा एकर जागेत हत्तीला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले.न्यायमूर्तींची भूमिका :महादेवी हत्तीची तब्येत सुरक्षित असावी, संगोपनासाठी कमिटी स्थापन करणार, तसेच ‘तांत्रिक/आर्टिफिशियल’ हत्ती तिच्या जागी ठेवू शकत नाही असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले..Madhuri or Mahadevi Elephant News : महादेवी हत्तीला कोल्हापूर येथील नांदणी मठात आणण्यासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी मठ, वनतारा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन संयुक्त प्रस्ताव (जॉइंट प्रपोजल) दाखल करण्याचे आदेश दिले. मठाकडून या प्रस्तावासाठी एक आठवड्याचा अवधी मागण्यात आला असून हाय पॉवर कमिटी या प्रकरणात सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट झाले..यावेळी महादेवी हत्तीणीबाबत वनताराचे वकीलांनी पहिल्यांदा बाजू मांडली, मठाने दाखवलेली जागा आम्ही प्रत्यक्ष पाहिली असून त्याचे सर्व तपशील आमच्याकडे आहेत. तिथे नेमके काय हवे, याचे डिझाइन केले आहे. त्या डिझाइनची अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. यावर आम्ही लवकरच पुढील बाबी सादर करणार असल्याचे वनताराकडून स्पष्ट करण्यात आले..यावर मठाचे वकील अॅड. मनोज पाटील यांनी म्हणणे मांडले, मठाची स्वतःची सहा एकर जागा आहे, जिथे महादेवी हत्तीला आवश्यक असणारे वातावरण उपलब्ध आहे. वनतारानेही या जागेवर पाहणी केली आहे. महादेवीच्या संगोपनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा तिथे उपलब्ध आहेत..हाय पावर कमीटीचे न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले की, महादेवी हत्तीची तब्येत आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. ती जिथे आहे तिथे सुरक्षित राहावी, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. भावनेचा विचार आम्ही करणार नाही, पण सर्व धर्मीयांचा आदर राखणार आहोत. तुमच्याकडे किती जमीन आहे, संगोपन कसे करणार याचा तपास करण्यासाठी कमिटी स्थापन करणार.सेंट्रल झू अथॉरिटीची परवानगी लागेल का, हे स्पष्ट करा आणि नियोजित सर्व तपशील लिखित स्वरूपात द्या. महादेवीच्या जागी ‘तांत्रिक’ किंवा ‘आर्टिफिशियल’ हत्ती ठेवू शकत नाही. अशी टीप्पणी न्यायमुर्तींकडून करण्यात आली..Mahadevi Elephant : कोल्हापूरकरांच्या लढ्याला येणार यश? नांदणी मठाच्या 'महादेवी'साठी उच्चस्तरीय समिती घेणार निर्णय.तिघांनी मिळून जॉइंट प्रपोजल दाखल होणारन्यायमूर्तींनी मठ, वनतारा व महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून जॉइंट प्रपोजल दाखल करण्यासाठी नेमका कालावधी स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. हाय पॉवर कमिटी याबाबत सकारात्मक असल्याचेही न्यायालयात सूचित करण्यात आले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१ : महादेवी हत्तीबाबत न्यायालयाने काय आदेश दिले?उ.१ : मठ, वनतारा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मिळून संयुक्त प्रस्ताव (जॉइंट प्रपोजल) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.प्र.२ : मठाकडून काय माहिती देण्यात आली?उ.२ : मठाची सहा एकर जागा असून हत्तीला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा तिथे उपलब्ध आहेत, असे मठाचे वकील अॅड. मनोज पाटील यांनी सांगितले.प्र.३ : न्यायमूर्ती वर्मा यांनी कोणते मुद्दे स्पष्ट केले?उ.३ : महादेवीची तब्येत सुरक्षित असणे महत्त्वाचे आहे, संगोपनासाठी कमिटी स्थापन केली जाणार आहे, तसेच तिच्या जागी ‘तांत्रिक’ हत्ती ठेवू शकत नाही, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.प्र.४ : पुढील पाऊल काय आहे?उ.४ : सर्व संबंधितांनी मिळून जॉइंट प्रपोजल दाखल करण्याचा कालावधी निश्चित करून न्यायालयात मांडावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.