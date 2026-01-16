Kolhapur Breaking News : कोल्हापुरात अत्यंत चूरस, प्रभाग १ मध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत, तर प्रभाग तीनमध्ये भाजपचे चार उमेदवार विजयी

Kolhapur Municipal Election : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने दमदार कामगिरी करत चारही जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजपचे प्रमोद देसाई, राजनंदा महाडिक, वंदना मोहिते आणि विजेंद्र माने यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर निर्णायक मात करत विजय संपादन केला..तर प्रभाग-१ चारही काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले आहेत यामध्ये सुभाष बुचडे, रुपा पवार- धामोडकर, पुष्पा निलेश नरोटे, सचिन हरी चौगुले यांचा विजय निश्चीत झाला आहे.या प्रभागात निवडणूक प्रचारादरम्यान विकासकामे, नागरी सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेचे मुद्दे केंद्रस्थानी होते..Kolhapur Municipal Election Results : कोल्हापुरात टपाली मतदानाचा कौल कुणाला? सतेज पाटलांकडून कडवी झूंज, पहिल्या टप्प्यात कोण आघाडीवर.भाजपच्या उमेदवारांनी घराघरांत संपर्क साधत मतदारांचा विश्वास संपादन केला. त्याचा सकारात्मक परिणाम निकालात स्पष्टपणे दिसून आला.चारही उमेदवारांना मिळालेल्या विजयानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत आनंद साजरा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.