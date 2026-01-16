कोल्हापूर

Kolhapur Breaking News : कोल्हापुरात अत्यंत चूरस, प्रभाग १ मध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत, तर प्रभाग तीनमध्ये भाजपचे चार उमेदवार विजयी

Kolhapur Election Results : कोल्हापुरात मतमोजणीदरम्यान चुरशीचे चित्र असून प्रभाग क्रमांक १ मध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे, तर प्रभाग ३ मध्ये भाजपचे चार उमेदवार विजयी झाले.
Kolhapur Municipal Election : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने दमदार कामगिरी करत चारही जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजपचे प्रमोद देसाई, राजनंदा महाडिक, वंदना मोहिते आणि विजेंद्र माने यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर निर्णायक मात करत विजय संपादन केला.

