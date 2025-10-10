Kolhapur CBS Robbery : मदत करतो म्हणाला अन् अवघ्या पाच मिनिटांत प्रकाशकाला दोन लाखांना लुटलं, कोल्हापूर सीबीएसवरील प्रकार

तीन ठळक मुद्दे (Highlights):एसटी प्रवासात रोकड लुट: कोल्हापूरमध्ये मध्यवर्ती बसस्थानक ते दाभोळकर कॉर्नर या फक्त पाच मिनिटांच्या प्रवासात प्रवाशाची बॅग उघडून भामट्याने १ लाख ७६ हजारांची रोकड लुटली.धार्मिक पुस्तक प्रकाशक ठरले बळी: गणेश कडुबा साळवे (वय ५४) हे धार्मिक पुस्तक प्रकाशक असून, विक्रीची रक्कम घेऊन पुण्याकडे जात असताना हा प्रकार घडला.पोलिसांचा तपास सुरू: शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे..CBS Stand Robbery : मध्यवर्ती बसस्थानक ते दाभोलकर कॉर्नर चौक या पाचच मिनिटा'च्या एसटी प्रवासात प्रवाशाची बॅग उघडून भामट्याने आज एक लाख ७६ हजारांची रोकड लुटली. पुस्तक प्रकाशक गणेश कडुबा साळवे (वय ५४, रा. मिलिंदनगर, छत्रपती संभाजीनगर) यांनी याबाबत शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. मदतीच्या बहाण्याने बाजूलाच बसलेल्या भामट्याने हा प्रकार केल्याचा संशय असून, पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः साळवे धार्मिक पुस्तकांचे प्रकाशक आहेत. ते सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागात विक्री केलेल्या पुस्तकांचे पैसे घेण्यासाठी एसटीने प्रवास करतात. सकाळी कऱ्हाड येथील पुस्तक विक्रेत्यांकडून पैसे घेऊन ते कोल्हापुरात पोहोचले. कोल्हापुरातील विक्रेत्यांकडेही फिरून त्यांनी जवळपास एक लाख ७६ हजार रुपयांची रक्कम एकत्रित केली होती. सर्व रक्कम एका सुटकेसमध्ये सुरक्षित भरून ते पुणे येथे जाण्यासाठी मध्यवर्ती बसस्थानकावर पोहोचले..साळवे अकराच्या सुमारास पुण्याकडे जाणाऱ्या एसटीमध्ये बसले. यावेळी शेजारी बसलेल्या व्यक्तीने त्यांची सुटकेस वरील रॅकमध्ये ठेवतो, असे सांगितले; पण, सुटकेस वर न ठेवता पाठीमागील सीटवर नेऊन स्क्रू ड्रायव्हरच्या मदतीने ती उघडली. आतील एक लाख ७६ हजारांची रक्कम स्वतःजवळील पिशवीत भरून घेऊन तो वाहकाजवळ पोहोचला. ‘माझे सहकारी खालीच राहिले आहेत, एसटी थांबवा’ असे बोलत तो अचानक दाभोळकर कॉर्नर चौकातच उतरून निघून गेला..Kolhapur Crime News : कोल्हापुरातील करवीर पंचायत समिती कर्मचारी पतसंस्थेत अपहार, २४ कोटींचा घोटाळा उघडकीस.संशयास्पद बॅगमुळे प्रकार उघडएसटी थोडी पुढे गेल्यानंतर प्रवाशांना मागील सीटवर एक बेवारस सुटकेस दिसली. त्यांनी ही बाब चालक व वाहकाच्या निदर्शनास आणून दिली. संशयास्पद बॅगेमध्ये काही तरी असल्याच्या भीतीने सर्व जण भयभीत झाले. फिर्यादी साळवे यांनीही जागेवरून उठून पाहिले असता ती सुटकेस त्यांचीच असल्याचे दिसून आले. त्यांनी सुटकेस उघडून पाहिली असता आतील रोख रक्कम गायब असल्याचे पाहून त्यांना धक्का बसला..पोलिसांकडे धाव...साळवे यांनी तातडीने शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांना घडलेला प्रकार सांगितले. त्यांनी उपनिरीक्षक अभिजित पोवार यांच्यासह पोलिस पथक मध्यवर्ती बसस्थानकावर दाखल झाले. साळवे यांच्या शेजारीच बसलेल्या व्यक्तीवर संशय बळावल्याने सीबीएस परिसरातील फुटेजवरून माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्र.१: चोरी कुठे आणि कधी झाली?उ.१: चोरी कोल्हापूरमध्ये मध्यवर्ती बसस्थानक ते दाभोळकर कॉर्नर चौक दरम्यान, सकाळी अकराच्या सुमारास घडली.प्र.२: किती रक्कम चोरीला गेली?उ.२: सुमारे ₹१,७६,००० (एक लाख शहात्तर हजार) रुपये चोरीला गेले.प्र.३: आरोपीने चोरी कशी केली?उ.३: आरोपीने “सुटकेस वर ठेवतो” असे सांगून ती पाठीमागील सीटवर नेली, स्क्रू ड्रायव्हरने ती उघडली, रोकड काढली आणि “माझे सहकारी खाली राहिले” असे सांगत दाभोळकर कॉर्नर येथे उतरून पसार झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.