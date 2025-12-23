Kolhapur Cheating Case : मुंबईमध्ये पोलिस अधिकारी आहे, ‘महसूल’ खात्यातील नोकरी देतो; कोल्हापुरातील एकाची आयुष्याची कमाई लुटली अन्...

Kolhapur Crime News : मुंबईमध्ये पोलिस अधिकारी असल्याचे सांगून महसूल विभागात नोकरी लावतो, असे आमिष दाखवून साडेपंधरा लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पती-पत्नीला अटक करण्यात आली. समीर दगडू पाटील (वय ४९ ) आणि त्याची पत्नी सुचिता म्हैसाने (वय ४३, रा. फ्लॅट नं. ४०४, केएमसी पार्क, वीर सावरकर मार्ग, गणेश मंदिरजवळ विरार, मुंबई) अशी त्यांची नावे आहेत. जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवाजी पुंडलिक सुतार (वय ५३, रा. फुलेवाडी, रिंगरोड) हे फर्निचर व्यापारी आहेत. त्यांची संशयित समीर पाटील याच्याशी काही मित्रांमुळे ओळख झाली. यावेळी समीरने त्यांना मुंबईमध्ये पोलिस अधिकारी असल्याचे सांगितले. तसेच सुतार यांच्या मुलाला सरकारी नोकरी लावतो, असे सांगितले. सुतार यांच्यासोबत असलेले त्यांचे सहकारी अभिजित देशमुख यांना देखील महसूल खात्यात नोकरी लावतो, असे आमिष दाखविले..यासाठी त्यांनी २४ ऑक्टोबर २०१८ ते १४ एप्रिल २०२२ दरम्यान कोल्हापुरातील दोन बॅंकातून रोख आणि ऑनलाईन असे १५ लाख ५५ हजार ९२० रुपये समीरला दिले. मात्र, नंतर वारंवार विचारणा करूनही नोकरी लावली नाही आणि पैसेही परत दिले नाहीत. त्यामुळे फसवणूक झाली असल्याची खात्री झाल्यावर फिर्यादी सुतार यांनी रविवारी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..Kolhapur Flashback : कौलारू घरातून महापौरपदापर्यंत; बाबूराव पारखेंनी कोल्हापूरला दिला माणुसकीचा आदर्श.दोन दिवस पोलिस कोठडीफिर्यादींनी दिलेल्या माहितीनुसार संशयित काल कोल्हापुरात येणार असल्याचे समजल्यानंतर तपास अधिकारी उपनिरीक्षक अपर्णा जाधव यांनी पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांना अटक करून आज न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.