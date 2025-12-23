कोल्हापूर

Kolhapur Cheating Case : मुंबईमध्ये पोलिस अधिकारी आहे, ‘महसूल’ खात्यातील नोकरी देतो; कोल्हापुरातील एकाची आयुष्याची कमाई लुटली अन्...

Fake Officer Fraud Case : मुंबईमध्ये पोलिस अधिकारी असल्याचं सांगत ‘महसूल’ खात्यात नोकरी लावण्याचं आमिष दाखवून कोल्हापुरातील एका व्यक्तीची १५ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
Maharashtra government job fraud case

esakal

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Crime News : मुंबईमध्ये पोलिस अधिकारी असल्याचे सांगून महसूल विभागात नोकरी लावतो, असे आमिष दाखवून साडेपंधरा लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पती-पत्नीला अटक करण्यात आली. समीर दगडू पाटील (वय ४९ ) आणि त्याची पत्नी सुचिता म्हैसाने (वय ४३, रा. फ्लॅट नं. ४०४, केएमसी पार्क, वीर सावरकर मार्ग, गणेश मंदिरजवळ विरार, मुंबई) अशी त्यांची नावे आहेत. जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे.

