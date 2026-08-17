Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचबाबत महत्त्वाची बातमी! शेंडा पार्कमध्ये 75 एकर जागा निश्चित, लवकरच 495 नव्या पदांची घोषणा; प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींचे मोठे विधान

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचे काम वेगाने प्रगती करीत आहे. जुलैमध्ये शेंडा पार्क येथील जागेची पाहणी करून एकूण ७५ एकर जागा मिळण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी झाले. खंडपीठसाठी ४९५ नवीन पदे निर्माण केली जात असून याचीही लवकरच घोषणा होईल, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी दिली. येत्या दहा वर्षांत कोल्हापूरचा कायापालट होईल, अशा शुभेच्छाही दिल्या. शिवाजी विद्यापीठाच्या दीक्षान्त सभागृहात झालेल्या सर्किट बेंच वर्षपूर्ती सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. .मंचावर निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती सुमन श्याम, न्यायमूर्ती भारती डांगरे, खासदार शाहू छत्रपती महाराज, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, महाधिवक्ता मिलिंद साठे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग उपस्थित होते..न्यायमूर्ती घुगे म्हणाले, ‘माझे शिक्षण, वकिलीची सुरुवात जरी कोल्हापुरात झाली असली तरी खंडपीठात काम करण्यासाठी मी छत्रपती संभाजीनगरात गेलो. माझ्यासारखेच अनेक कोल्हापूरकर सध्या जिल्ह्याबाहेर आहेत. पण, आता कोल्हापूर खंडपीठाचा टप्पा फारसा दूर नाही. भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे कोल्हापूरचाही विकास मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर शहरांप्रमाणेच झपाट्याने होत आहे..Kolhapur Circuit Bench : 'मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ ही आता केवळ औपचारिकता उरली'; निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवईंचे मोठे विधान.कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या पालक न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख म्हणाल्या, ‘करवीरपीठाला संस्थान काळातील सर्वोच्च न्यायालयापासून न्यायदानाची परंपरा आहे. सर्किट बेंचनेही स्थापनेपासून लोकांना जलद न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. वर्षभरात दाखल झालेल्या १५ हजार खटल्यांपैकी जवळपास १३ हजार प्रकरणे निकाली काढली आहेत..न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक म्हणाले, ‘सहा जिल्ह्यांतील वकिलांचा ४० वर्षांचा लढा विचारात घेता सर्किट बेंचची भेट सर्वांच्या कष्टाचे चीज आहे. १० जुलै २०२५ रोजी मला कोल्हापुरात येऊन सर्किट बेंच स्थापनेसाठी इमारत पाहणी करून अहवाल बनविण्याची जबाबदारी दिली होती. यानंतर २५ दिवसांत हे काम पूर्ण होऊन सर्किट बेंच सुरू होणे हा एक इतिहास म्हणून सर्वांच्या लक्षात राहणारा क्षण आहे.’.Maharashtra Doctor Recruitment : राज्यात 1400 डॉक्टरांच्या आठवडाभरात नियुक्त्या, आणखी 600 डॉक्टरांची होणार भरती; आरोग्यमंत्री आबिटकरांची मोठी घोषणा.जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र मंडलिक यांनी प्रास्ताविक केले. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल सदस्य ॲड. विवेक घाटगे यांनी दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या ई-फायलिंगमधील अडथळ्यांबाबत खंत व्यक्त करत त्यावर उपाययोजना करण्याची विनंती सर्व न्यायमूर्तींकडे केली. बार कौन्सिल सदस्य संग्राम देसाई यांनी आभार मानले. सर्किट बेंच बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा ॲड. प्रियांका राणे पाटील व विशाल कापसे यांनी सूत्रसंचालन केले..यावेळी महापौर रूपाराणी निकम, आमदार अशोकराव माने, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी एस. सी. खती, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती, न्या. राजेश पाटील, न्या. संजय देशमुख, न्या. शलैश ब्रह्मे, न्या. अभय मंत्री, न्या. अश्विन भोबे, न्या. निरज धोटे, न्या. रणजित भोसले, न्या. संदेश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, महाप्रबंधक एस. सी. मुघाटे, सर्किट बेंच प्रबंधक व्ही. आर. कचरे, विधी सल्लागार, सहसचिव विलास गायकवाड, प्रबंधक तथा मुख्य न्यायमूर्तींचे सचिव ए. टी. काले, महाराष्ट्र गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य संग्राम देसाई, मिलिंद थोबडे, सर्किट बेंच बार असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजपाल इंगळे, कार्याध्यक्ष श्रीकृष्ण गनबावले, सहाही जिल्ह्यांतील विधिज्ञ, पक्षकार आणि नागरिक उपस्थित होते..सहा जिल्ह्यांचा सन्मानसर्किट बेंच लढ्यात सहभागी सहाही जिल्ह्यांतील वकिलांचे प्रतिनिधी म्हणून सहा जिल्ह्यांच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, सोलापूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यांचे बार असोसिएशन पदाधिकारी यांना मानपत्र देऊन याप्रसंगी विशेष सन्मान करण्यात आला..पहिल्या पाच न्यायाधीशांची उपस्थितीगतवर्षी कोल्हापुरात सर्किट बेंचचे काम सुरू करणारे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर, न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांची या वर्षपूर्ती सोहळ्याला आवर्जून उपस्थिती होती. या सर्वांचा आयोजकांकडून सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.