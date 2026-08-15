Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 75 एकर जागेचा मार्ग मोकळा! निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम; 16 ऑगस्टला होणार मोठी घोषणा?

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ७५ एकर जागेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. १६ ऑगस्टला सर्किट बेंचला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने देशाचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होत (Kolhapur High Court bench Shendapark Project) आहे. या कार्यक्रमात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. .सीपीआर समोरील हेरिटेज इमारतीत सध्या सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू आहे. भविष्यात सर्किट बेंचचे रुपांतर खंडपीठात होणार आहे. त्यासाठी शेंडापार्क येथील सुमारे २३ एकर जागा यापूर्वीच खंडपीठासाठी आरक्षित करून त्याची नोंदही सरकारी दफ्तरी झाली आहे..या जागेत केवळ खंडपीठाची इमारत होऊ शकेल. मात्र उर्वरीत प्रशासकीय कार्यालय, न्यायाधीशांची निवासस्थाने, कर्मचारी निवासस्थाने, बार असोसिएशन तसेच इतर अनुषंगिक बाबींसाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता होती. त्यामुळे अतिरिक्त ५२ एकर जागेसाठी प्रयत्न सुरू होते..CM Devendra Fadnavis : शिवसेना शिंदेंचीच अन् राष्ट्रवादी अजितदादांची! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर CM फडणवीसांचे भाकीत; राजकीय वर्तुळात चर्चा.महिन्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती रवींद्र घुगे यांनी जागेवर पाहणी केली होती. तेव्हा त्यांनी आणखी जागेची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले होते. यावेळी प्रशासनाकडून अतिरिक्त जागेसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या प्रस्तावाला शासनाकडून ‘ग्रीन सिग्नल’ देवून लवकरच याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे खंडपीठाच्या कामाला आणखी गती मिळणार आहे..सर्किट बेंच ‘वर्षपूर्ती सोहळा’ उद्यामुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंच स्थापना दिनाचा सोहळा रविवारी (ता. १६) शिवाजी विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात रंगणार आहे. प्रमुख पाहुणे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा भव्य सत्कार समारंभ यावेळी होणार आहे..Sangli Miraj Expansion : कुठे वाढणार महापालिकेचा विस्तार? तीनही शहरांचे केंद्र बदलले; 'या' भागातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडणार?.खंडपीठ लढ्यात गेली ४० वर्षे सहभागी असलेल्या सहाही जिल्ह्यातील बार असोसिएशन अध्यक्षांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात मानपत्र देऊन गौरव केला जाणार असल्याची माहिती खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक ॲड. राजेंद्र मंडलिक व महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल सदस्य विवेक घाटगे यांनी दिली. सर्किट बेंच स्थापनेवेळी कोल्हापुरात कार्यरत तत्कालीन न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांचाही सत्कार करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.