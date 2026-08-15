कोल्हापूर

Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 75 एकर जागेचा मार्ग मोकळा! निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम; 16 ऑगस्टला होणार मोठी घोषणा?

Kolhapur Circuit Bench 75 acres land latest news : कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या भविष्यातील खंडपीठासाठी शेंडापार्क परिसरात एकूण ७५ एकर जागेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असून, अतिरिक्त जागेच्या मंजुरीमुळे न्यायसंकुल प्रकल्पाला मोठी गती मिळणार आहे.
Bombay High Court bench in Kolhapur latest update

Bombay High Court bench in Kolhapur latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ७५ एकर जागेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. १६ ऑगस्टला सर्किट बेंचला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने देशाचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होत (Kolhapur High Court bench Shendapark Project) आहे. या कार्यक्रमात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

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