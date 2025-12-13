Kolhapur City Expansion : हद्दवाढीचा तिढा कायम; उत्तर न दिल्यास महापालिकेच्या दारात ‘बोंब मारो’ आंदोलनाचा इशारा

कोल्हापूर : हद्दवाढ रखडण्यामागील उत्तरे प्रशासनाने मंगळवारी (ता. १६) नीट दिली नाहीत, तर अधिकाऱ्यांच्या नावाने महापालिकेच्या दारात ‘बोंब मारो’ आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा कोल्हापूर शहर हद्दवाढ व समन्वय समितीने आज महापालिका अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिला..यावेळी ‘पाच वर्षांच्या कामकाजात प्रशासन नापास’ अशी पत्रके दाखवत निषेध केला. पालकमंत्र्यांनी ४२ गावांच्या प्राधिकरणाला बळ देण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर हद्दवाढ कृती समितीकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. .Kolhapur News : ४२ गावांना विकासाचा नवा मार्ग; कोल्हापूर प्राधिकरणाला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’चा दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सुपुर्द.त्यानुसार आज प्रशासनासमवेत महापालिकेत बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रशांत भोसले आदी अधिकारी उपस्थित होते. ॲड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, ‘गेल्या पाच वर्षांत सर्वात जास्त घोटाळे झाले. .रस्ते, पाणी, पर्यावरण, सफाई, पार्किंग, केएमटी या साऱ्या सुविधांचा बट्याबोळ झाला आहे. अधिकारी असून काही करत नाहीत. पाच वर्षांत शून्य विकास झाला आहे. त्यामुळे शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्यांनी परत जावे. .Kolhapur News : “३१ डिसेंबर अंतिम मुदत! रस्ते कामांचा खेळखंडोबा थांबवा,” क्षीरसागरांची ठेकेदारांना तंबी; विलंब झाला तर थेट ब्लॅकलिस्ट.आम्ही महापालिका चालवू. हद्दवाढीबाबतही पाच वर्षे वेळ देऊनही प्रशासन ढिम्म आहे. समितीने पाठपुरावा केल्यानंतर प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवला. त्यावरही सहा महिने काही केलेले नाही. आजही ठोस माहिती देऊ शकलेले नाही. .मंगळवारी दुपारी पावणेबारापर्यंत हद्दवाढीच्या प्रक्रियेची नीट माहिती दिली नाही तर महापालिकेच्या दारात बसून बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने बोंब मारो आंदोलन केले जाईल.’.माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, ‘दीड वर्षे झाली फेरीवाला समितीचे गॅझेट करता आलेले नाही. प्रशासनाकडून हद्दवाढीबाबत काही सांगितले जात नाही व केले जात नाही. हद्दवाढीला बगल देण्याचा प्रकार सुरू आहे.’ .यावेळी दिलीप पवार, बाबा पार्टे, अनिल कदम, राजू जाधव, अशोक भंडारे, दिलीप देसाई, अनिल घाटगे यांनीही मते व्यक्त केली. यावेळी किशोर घाटगे, गणेश जाधव, महादेव पाटील, ॲड. प्रमोद दाभाडे आदी उपस्थित होते. .अतिक्रमणे ‘टीपी’ची स्पॉन्सर‘महापालिकेच्या टीपी विभागाने केवळ परवानगीकडे पाहिले. इतर जबाबदाऱ्या आहेत हे त्यांच्या लक्षातच नाही,’ असे सांगत इंदुलकर म्हणाले, ‘इमारतीमध्ये पार्किंग नसल्याने त्यातील वाहने रस्त्यावर थांबतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. अतिक्रमणांकडेही लक्ष दिलेले नसल्याने अनेक जागा भरल्या आहेत. ही सारी अतिक्रमणे टीपी विभागाचीच स्पॉन्सर आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.