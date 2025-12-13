कोल्हापूर

Kolhapur City Expansion : हद्दवाढीचा तिढा कायम; उत्तर न दिल्यास महापालिकेच्या दारात ‘बोंब मारो’ आंदोलनाचा इशारा

committee warns protest at corporation : पाच वर्षांत शहर विकास शून्य असल्याचा आरोप करत हद्दवाढ कृती समितीचा प्रशासनावर हल्लाबोल; रस्ते, पाणी, वाहतूक व पर्यावरण प्रश्नांवर तीव्र नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : हद्दवाढ रखडण्यामागील उत्तरे प्रशासनाने मंगळवारी (ता. १६) नीट दिली नाहीत, तर अधिकाऱ्यांच्या नावाने महापालिकेच्या दारात ‘बोंब मारो’ आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा कोल्हापूर शहर हद्दवाढ व समन्वय समितीने आज महापालिका अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिला.

