Kolhapur Violence Latest : कोल्हापुरातील जो राडा झाला तो समाजातील नसून दोन मंडळांचा, शांतता बैठकीतून अनेक मुद्दे समोर

Kolhapur Social Harmony : काल जो काही प्रकार घडला त्यातील दोषींवर कडक कारवाई करावी. आम्ही प्रशासनाच्या पाठीशी आहोत,’ असे सर्वानुमते ठरले. बैठकीस ६०-७० लोकप्रतिनिधींसह शांतता समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur Peace Meeting : छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय चौक परिसरात काल रात्री झालेला वाद हा दोन समाजांतील नसून दोन मंडळांतील आहे. तो वाददेखील सामोपचाराने मिटवूया, असा निर्णय आज पोलिस अधिकारी, राजेबागस्वार दर्गा आणि सिद्धार्थनगर येथील नेते-कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. पोलिस अधीक्षक कार्यालयात ही बैठक झाली. राजेबागस्वार दर्गा आणि सिद्धार्थनगरातील समाजमंदिरातही बैठका घेऊन समझोता घडवून आणण्यात आला.

