Kolhapur Violence Latest : कोल्हापुरातील जो राडा झाला तो समाजातील नसून दोन मंडळांचा, शांतता बैठकीतून अनेक मुद्दे समोर

Kolhapur Peace Meeting : छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय चौक परिसरात काल रात्री झालेला वाद हा दोन समाजांतील नसून दोन मंडळांतील आहे. तो वाददेखील सामोपचाराने मिटवूया, असा निर्णय आज पोलिस अधिकारी, राजेबागस्वार दर्गा आणि सिद्धार्थनगर येथील नेते-कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. पोलिस अधीक्षक कार्यालयात ही बैठक झाली. राजेबागस्वार दर्गा आणि सिद्धार्थनगरातील समाजमंदिरातही बैठका घेऊन समझोता घडवून आणण्यात आला..दोन्ही समाजातील प्रमुखांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून सर्व वाद मिटल्याचे जाहीर केले. 'यापुढील सण, उत्सव एकजुटीने, आनंदाने व उत्साहाने साजरे करू. काल जो काही प्रकार घडला त्यातील दोषींवर कडक कारवाई करावी. आम्ही प्रशासनाच्या पाठीशी आहोत,' असे सर्वानुमते ठरले. बैठकीस ६०-७० लोकप्रतिनिधींसह शांतता समितीचे सदस्य उपस्थित होते.राजेबागस्वार दर्गा येथील एका मंडळाच्या वर्धापन दिनाच्या अनुषंगाने सिद्धार्थनगर कमानीजवळ इलेक्ट्रिक लाईटिंगचे लोखंडी स्ट्रक्चर आडवे लावले होते. या कारणावरून मंडळाचे कार्यकर्ते व सिद्धार्थनगर येथील नागरिक यांच्यात वाद होऊन दगडफेक झाली होती. यात स्थानिक नागरिकांसह कर्तव्य बजावत असलेले पोलिस अधिकारी व अंमलदार जखमी झाले होते. या घटनेमुळे कोल्हापूर शहर व परिसरात तणाव निर्माण झाला होता..पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्या आदेशाने अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. बी. धीरजकुमार यांनी सिद्धार्थनगर समाजमंदिर येथे नागरिकांची बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान नागरिकांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याची ग्वाही देऊन शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच राजेबागस्वार दर्गा येथेही भारत तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते व नागरिकांची बैठक घेऊन शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले..Kolhapur Violence : धक्कादायक! कोल्हापुरात झालेल्या राड्याचे फोटो पाहून म्हणालं....यानंतर दोन्ही समाजातील प्रमुखांशी चर्चा झाल्यानंतर पोलिस अधीक्षक कार्यालयात शांतता समितीची बैठक झाली. अधीक्षक गुप्ता व डॉ. धीरजकुमार यांनी दोन्ही समाजातील प्रतिनिधींना शांततेचे आवाहन केले. बैठकीत, राजेबागस्वार व सिद्धार्थनगर हे एकच असून यापुढे देखील दोन्ही समाज एकत्र गुण्यागोविंदाने राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला. काल झालेली घटना दोन समाजांतील नव्हे तर दोन मंडळांतील वाद असल्याचेही सर्वानुमते स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीला शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील, उपअधीक्षक तानाजी सावंत (गृह विभाग), पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, निरीक्षक प्रवीण खानापुरे, निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर, निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्यासह दोन्ही समाजातील प्रतिनिधी उपस्थित होते..गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आवाहनगणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने सार्वजनिक सुव्यवस्था, सलोखा व ऐक्य राखण्याचे आवाहन केले. नागरिकांनी सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक किंवा जातीय भावना दुखावणाऱ्या, अवमानकारक वा सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट, छायाचित्रे अथवा संदेश प्रसारित करू नयेत. तसेच अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा अफवा पसरवू नये, असेही पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले..