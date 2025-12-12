कोल्हापूर

Kolhapur Collector Office Bomb Alert : कोल्हापूर कलेक्टर ऑफिस बॉम्बने उडवणार, जिल्हाधिकाऱ्यांना मेल; ५ किलो आरडीएक्स, अख्खं कार्यालय खाली

Kolhapur Collector Office : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ५ किलो आरडीएक्स असल्याची धमकी मिळताच एकच खळबळ. बॉम्बने उडवून देण्याच्या इशाऱ्यामुळे कार्यालयातील कर्मचारी तातडीने बाहेर काढले.
Sandeep Shirguppe
Collector Office RDX Threat Bomb : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्यानंतर प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. कार्यालयाला आलेल्या धमकीच्या मेलमध्ये ५ किलो आरडीएक्स ठेवले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही माहिती समोर येताच कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीने बाहेर काढण्यात आले.

