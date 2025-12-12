Kolhapur Collector Office Bomb Alert : कोल्हापूर कलेक्टर ऑफिस बॉम्बने उडवणार, जिल्हाधिकाऱ्यांना मेल; ५ किलो आरडीएक्स, अख्खं कार्यालय खाली

Collector Office RDX Threat Bomb : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्यानंतर प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. कार्यालयाला आलेल्या धमकीच्या मेलमध्ये ५ किलो आरडीएक्स ठेवले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही माहिती समोर येताच कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीने बाहेर काढण्यात आले..जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना हा मेल प्राप्त झाला असून त्यांच्या सूचनेनुसार अग्निशमन दल, बॉम्ब शोधक पथक आणि पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला आहे. संपूर्ण परिसर बंद करून सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. अचानक मिळालेल्या धमकीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. .Kolhapur BJP Leader Poison : भाजप पदाधिकाऱ्याने घेतल विष, धक्कादायक कारण समोर; सर्वसामान्यांना २४ टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवलं अन्...याप्रकरणी पोलिसांकडून मेलचा स्त्रोत शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असून धमकी खरी की खोटी याबाबत तपास वेगाने सुरू आहे. या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली असून सुरक्षा यंत्रणा हायअलर्टवर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.