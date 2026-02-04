Gokul Dudh Sangh : कोल्हापूर जिल्ह्याचे सहकार सत्ता केंद्र,‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचे बिगुल पुढील आठवड्यात; अंतर्गत हालचालींना वेग

Gokul election internal politics : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा निकाल लागल्यानंतर पुढील आठवड्यात कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)च्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. त्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवरून सुरू झाली आहे. साधारण पुढील आठवड्यात म्हणजेच दहा फेब्रुवारीनंतर केव्हाही ‘गोकुळ’ला मतदार यादी मागणीचे पत्र मिळू शकते..एका पाठोपाठ एक निवडणुकांचा धडाका सुरू आहे. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणूक झाली. आता जिल्हा परिषद-पंचायत समितीची निवडणूक सुरू झाली आहे. ७ फेब्रावारीला मतदान आणि ९ रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतून प्रशासन काही प्रमाणात मोकळे होईल. तेथून पुढे जिल्ह्यातील सहकारातील मोठी संस्था असलेल्या ‘गोकुळ’ची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे..याचा पहिला टप्पा म्हणून याद्या तयार करण्याचे काम सुरू होणार आहे. विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) कार्यालयाकडून ‘गोकुळ’ला मतदार यादी पाठविण्यासंदर्भात पत्र दिले जाईल. यानंतर ‘गोकुळ’कडून सभासदांची यादी निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रशासनाला दिली जाईल. ही यादी अद्ययावत करण्यात येईल. यादी अद्ययावत झाल्यानंतर संस्थांच्या ठरावाबाबतचे पत्र येईल. येथून पुढे खऱ्या अर्थाने ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीची लगीनघाई सुरू होणार आहे..Kolhapur Gokul : गोकुळ ते जिल्हा परिषद! विश्वास पाटील यांच्या शिवसेना प्रवेशाने कोल्हापुरात राजकीय भूकंप.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी ‘टोकण’ स्वरूपात सुरू झालेली ‘गोकुळ’मधील ठरावाची चर्चा मध्येच थांबली आहे. त्याला जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर अधिक वेग येणार आहे. या निवडणुकीत २१ ऐवजी २५ संचालक असणार आहेत. त्यामुळे येथे प्रत्येक तालुक्यातील एक प्रतिनिधित्व असणार आहे. अपेक्षित विरोध मावळत आल्याचे गेल्या काही महिन्यांत दिसून आले आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत पूर्वीसारखी रंगत येणार की, शेतकरी संघ आणि जिल्हा बॅंकेसारखा समझोता होणार हे पुढील परिस्थितीच ठरवणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.