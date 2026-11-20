कोल्हापूर : दुष्काळी परिस्थितीमुळे स्थगित केलेल्या सहकारी संस्थांबाबत शासनाने आज शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे ९०० सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. यात ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता मिळाल्याने संस्थांना दिलासा (Maharashtra cooperative election latest news) मिळाला..राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे २५ सप्टेंबर आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयांनुसार संबंधित तालुक्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र, या निर्णयामुळे अनेक संस्थांचे संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यान, सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेऊन राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने शासनाकडे केलेल्या विनंतीनंतर सहकार विभागाने यापूर्वीच्या आदेशात सुधारणा केली आहे..Satara Gram Panchayat Election : साताऱ्यातील गावपुढाऱ्यांचा हिरमोड! तब्बल 1350 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर; 'या' एका कारणामुळे निवडणुका थेट 2027 मध्येच?.शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन शुद्धिपत्रकानुसार स्थगित निवडणूक प्रक्रियेच्या कालावधीत संस्थेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास अथवा मृत्यू किंवा अपात्रतेमुळे पद रिक्त झाल्यास विद्यमान संचालकांमधून नवीन पदाधिकाऱ्याची निवड करता येईल. तसेच, संचालक मंडळातील जागा रिक्त झाल्यास नवीन संचालकाची निवड करण्याचीही तरतूद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.