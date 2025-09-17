कोल्हापूर

Kolhapur Corruption : महादेव मंदिराला केले भक्त निवास, लाखो रुपयांचा ढपला?; ठेकेदारासह कोल्हापूर जिल्हापरिषदेचे अधिकारीही सामील

सुनिल पाटील
Kolhapur Temple Scam News : पिराचीवाडी (ता. कागल) येथील ग्रामस्थांचे आणि परिसरातील नागरिकांचे श्रध्दास्थान असणाऱ्या महादेव मंदिराशेजारी पुरुषांसाठी भक्त निवास बांधण्याची परवनगी देऊन निधी मंजूर केला होता. पुरुष भक्त निवाससाठी ३५ लाख ७८ हजार रुपये आणि रिटेनिंग वॉलसाठी ३९ लाख १७ हजार रुपये याशिवाय इतर खर्चाचे ८४ लाख ४९ हजार रुपये ठेकेदाराला दिले आहेत; मात्र, महादेव मंदिरालाच भक्त निवासाचे स्वरूप दिल्याने त्याला स्वतंत्र भक्त निवास म्हणता येत नाही. त्यामुळे महादेव मंदिराला मंदिर म्हणायचे की भक्त निवास असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

