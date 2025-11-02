Kolhapur Couple killed : कोल्हापुरातील पती पत्नीचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू नाही तर कुख्यात गुंडाने दगडाने ठेचून केला खून, कारण काय?

Kolhapur Killing Case : शाहूवाडी तालुक्यातील कडवी धरण पाणलोट क्षेत्रालगत झालेल्या निनू यशवंत कंक (वय ७०) व रखुबाई निनू कंक (६५) यांच्या खूनप्रकरणी अट्टल चोरट्याला शाहूवाडी पोलिसांनी अटक केली. विजय मधुकर गुरव (३५, रा. शिरगाव, ता. शाहूवाडी) असे त्याचे नाव आहे. दगडाने ठेचून त्याने कंक दांपत्याला संपवल्याचे समोर येत आहे. मात्र, हे खून त्याने नेमके कोणत्या कारणातून केले याचा शोध पोलिस घेत आहेत. संशयिताला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले..याबाबत अधिक माहिती अशी, निनाई परळी पैकी गोलिवणे वसाहतीजवळ कंक दांपत्य शेळीपालन करीत होते. रविवारी सकाळी दोघांचे मृतदेह त्यांच्या राहत्या शेडपासून काही अंतरावर मिळून आले. झोपडीवजा घरापासून काही अंतरावर दोघांवर बिबट्याने हल्ला केल्याची बातमी पसरल्याने एकच खळबळ उडाली होती. मात्र, वन विभागाकडून हा हल्ला कोणत्याही वन्यप्राण्यांकडून झाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने पोलिसांनी तपास गतिमान केला होता..या परिसरातील एका फार्महाऊसमध्ये मिळालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काही जणांच्या संशयास्पद हालचाली मिळून आल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेने स्थानिक पातळीवर माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले होते. तसेच कंक दांपत्याचा खूनच असल्याचे समोर आल्याने यामागील कारण व संशयितांचा शोध सुरू करण्यात आला. अट्टल चोरटा विजय गुरव याचाही या परिसरात वावर असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती हाती लागल्याने पोलिस त्याच्या मागावर होते..Sugarcane Kolhapur News : पोलिसांचे साखर कारखानदारांना सहकार्य?, कोल्हापुरात उसाने भरलेली वाहने पेटवली; Video Viral.कारण नेमके काय?संशयित विजय गुरव याच्यावर मोटारसायकल चोरीचे २० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. तसेच यापूर्वी खुनाचाही गुन्हा दाखल आहे. बाललैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात तो पसार होता. मात्र, संशयित गुरव हा कंक दांम्पत्याच्या संपर्कात कसा आला?, त्यांच्या शेडकडे तो का गेला? कंक यांच्याशी वाद होण्यामागील नेमके कारण काय? कंक यांच्यासोबत त्याची पूर्वी ओळख होती का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे पोलिस शोधत आहेत. त्याने शेळ्या, मेंढ्या चोरीचा प्रयत्न वगैरे केला होता का? याचीही माहिती घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.