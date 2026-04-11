Kolhapur CPR Red Diary Case : कोल्हापुरात आरोग्य विभागात खळबळ! CPR 'लाल डायरी' प्रकरणी मोठी कारवाई; डॉ. वाडीकरांसह डॉ. सुप्रिया देशमुख यांचे निलंबन

कोल्हापूर : सीपीआरमधील लाल डायरीप्रकरणी चौकशीत दोषी असल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर व तत्कालीन शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात (Kolhapur CPR Red Diary Case) आली. याबाबतचे आदेश रात्री उशिरा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी नील कुमेरिये यांनी काढले..दोन महिन्यांपूर्वी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी शल्यचिकित्सक कार्यालयात वैद्यकीय बिले मंजुरीसाठी आर्थिक देवाण-घेवाण होते, या विषयावर आंदोलन केले होते. यावेळी शल्यचिकित्सक कार्यालयातच लाल रंगाची डायरी सापडली होती..या डायरीत काही रक्कम व त्यासमोर काही डॉक्टरांची नावे लिहिली होती. याबाबत शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने या डायरीतील नोंदीत रकमा कोणत्या व्यवहाराच्या आहेत, अशी विचारणा केली होती. तेव्हा जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला होता. त्यामुळे या रकमांविषयी संभ्रम निर्माण झाला होता..पुढे या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीनेच १५ दिवस शल्यचिकित्सक कार्यालयातील आर्थिक व्यवहारांच्या फायली तपासल्या होत्या. काही नोंदी शासकीय नियमानुसार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. या नोंदी करण्याचे काम ज्यांच्याकडे होते, त्यांनी ते अन्य दोन कक्ष सेवकांकडून करून घेतले होते. तसेच एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारीही त्यांना साहाय्य करत असल्याचे चौकशीतून समोर आले; मात्र, अंतिम जबाबदारी दोन्ही शल्यचिकित्सकांची होती. त्यामुळे त्यांना जबाबदार धरून कारवाई झाली..कक्षसेवकांच्या बदलीची शिफारसयाप्रकरणातील दोन कक्षसेवकांची बदली करण्याची शिफारस चौकशी समितीने अहवालात केली होती. त्यानुसार आरोग्य उपसंचालक पातळीवर पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच अन्य एका कर्मचाऱ्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे..दोन्ही जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर निलंबनाची कारवाई केल्याबाबतचे आदेश रात्री उशिरा मिळाले आहेत.-डॉ. दिलीप माने, आरोग्य उपसंचालक.