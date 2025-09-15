कोल्हापूर : संगीताचा सुमधूर ठेका, सोळाशे कलाकारांचा सहभाग व सळसळत्या उत्साहात सादर झालेल्या भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेने अनोख्या विश्वविक्रमाची आज नोंद केली. वीस भाषांत ही प्रास्ताविका सादर झाली आणि भारतीय संविधानाचा विजय असो, अशा घोषणेने ऐतिहासिक दसरा चौकातील मैदान दणाणून गेले. मुंबई, कोकणसह विविध जिल्ह्यांतील कलाकार प्रास्ताविका सादर करण्यासाठी सहभागी झाले होते. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालय, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभाग, कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) व अश्वघोष आर्ट ॲंड कल्चर फाउंडेशनतर्फे भारतीय संविधान व लोकतंत्र दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ‘हम भारत के लोग’ हा कार्यक्रम झाला. विश्वविक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी धर्मेद्र देशमुख यांच्याकडून स्वीकारले. पालकमंत्री हिंदी भाषेतील सादरीकरणालाही तितकाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..यावेळी श्री. आठवले म्हणाले, ‘भारतीय संविधान लिहिण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वाटा मोठा आहे. संगीत मनाला आनंद देणारे असून, संगातीत भारत श्रेष्ठ आहे. मी अमेरिकेतील हॉलिवूड पाहिले आहे. देशात तसे बॉलिवूड असून, कोल्हापुरातही चांगले कलाकार निर्माण होतात.’.सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी संविधानामुळेच चांगल्या पदावर कार्यरत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘गरीब असो किंवा श्रीमंत त्याला मताचा समान अधिकार संविधानाने दिला आहे. संविधानाचा अभ्यास करणे जरुरीचे आहे.’ या प्रसंगी बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, सहायक आयुक्त सचिन साळे, अशोक गायकवाड, अविनाश कांबळे, कबीर नाईकनवरे, प्रा. शहाजी कांबळे, डी. के. कांबळे, प्रा. आनंद भोजणे, किरण नामे, सतीश माळगे उपस्थित होते..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सांकेतिक भाषेतही सादरीकरणभारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेचे सांकेतिक भाषेत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी सादरीकरण केले. उपस्थितांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे कौतुक केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.