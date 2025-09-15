कोल्हापूर

Historic Moment in Kolhapur: भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालय, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभाग, कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) व अश्‍वघोष आर्ट ॲंड कल्चर फाउंडेशनतर्फे भारतीय संविधान व लोकतंत्र दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ‘हम भारत के लोग’ हा कार्यक्रम झाला.
1600 artists recite the Indian Constitution Preamble in 20 languages at Kolhapur’s Dasara Chowk."

कोल्हापूर : संगीताचा सुमधूर ठेका, सोळाशे कलाकारांचा सहभाग व सळसळत्या उत्साहात सादर झालेल्या भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेने अनोख्या विश्‍वविक्रमाची आज नोंद केली. वीस भाषांत ही प्रास्ताविका सादर झाली आणि भारतीय संविधानाचा विजय असो, अशा घोषणेने ऐतिहासिक दसरा चौकातील मैदान दणाणून गेले. मुंबई, कोकणसह विविध जिल्ह्यांतील कलाकार प्रास्ताविका सादर करण्यासाठी सहभागी झाले होते.

