कोल्हापूर

Crime News: कड्यावरून ढकलून प्रेयसीचा केली हत्या;लग्न ठरल्यामुळे भेटण्यास टाळाटाळ केल्याने कृत्य

Kolhapur Crime, Girlfriend Death, Bhudargad प्रेयसीचे दुसऱ्या तरुणासोबत लग्न ठरल्याने भेटण्यास टाळाटाळ केल्याच्या रागातून नाईकवाडी येथे तरुणीला कड्यावरून ढकलल्याची घटना घडली.
Kolhapur Crime, Girlfriend Death, Bhudargad

Kolhapur Crime, Girlfriend Death, Bhudargad

Esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: दुसऱ्या तरुणासोबत लग्न ठरल्यामुळे भेटण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रेयसीला कड्यावरून ढकलून तिचा खून केल्याची घटना नाईकवाडी (ता. भुदरगड) येथे घडली. तरन्नूम बशीर नाईक (वय २३, रा. गारगोटी) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी श्रीपाद दिनकर वडर (वय २५, रा. गारगोटी) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

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