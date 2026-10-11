Crime News: कड्यावरून ढकलून प्रेयसीचा केली हत्या;लग्न ठरल्यामुळे भेटण्यास टाळाटाळ केल्याने कृत्य

कोल्हापूर: दुसऱ्या तरुणासोबत लग्न ठरल्यामुळे भेटण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रेयसीला कड्यावरून ढकलून तिचा खून केल्याची घटना नाईकवाडी (ता. भुदरगड) येथे घडली. तरन्नूम बशीर नाईक (वय २३, रा. गारगोटी) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी श्रीपाद दिनकर वडर (वय २५, रा. गारगोटी) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..घरे समोरासमोर असल्याने तरन्नूम आणि श्रीपाद यांची ओळख झाली होती. त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते. तरन्नूम ही अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होती. चार महिन्यांपूर्वी तिचे दुसऱ्या तरुणासोबत लग्न ठरले. त्यामुळे ती भेटण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा राग श्रीपादच्या मनात होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी श्रीपादने तिला नाईकवाडी येथील कड्यावर भेटण्यासाठी बोलावले होते. तेथे तरन्नूमने आपले लग्न ठरल्याने यापुढे प्रेमसंबंध ठेवता येणार नसल्याचे त्याला सांगितले. यावरून वाद झाला. यामुळे श्रीपादने तरन्नूमला कड्यावरून खाली ढकलून दिले. घटनेनंतर तरन्नूम बेपत्ता झाल्याचा बनाव त्याने केला होता. मात्र, चौकशीत संशय निर्माण झाला. त्यानंतर ताब्यात घेऊन केलेल्या तपासात त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.