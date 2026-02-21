Kolhapur Crime News : कोल्हापुरात विकृती वाढतेय! दागिन्यांसाठी नातवाने आजीला चहातून विष पाजलं; पोलिसांनी अवघ्या काही तासात लावला छडा

Kolhapur poisoning case : ऋणमुक्तेश्वर परिसरातील फ्लॅटमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या उषा मारुती भिऊंगडे (वय ७२) यांचा चुलत नातवानेच विष देऊन खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी पोलिसांनी प्रेम परशुराम भिऊंगडे (वय २०, रा. ज्ञानसागर रेसिडेन्सी, फुलेवाडी रिंगरोड) याला अटक केली आहे. आजीच्या दागिन्यांची चोरी करून चैनी करण्याच्या हेतूने त्याने चहातून विष पाजल्याची कबुली दिली. स्थानिक गुन्हे शाखेने या खुनाचा उलगडा करत चोरीचे दागिने जप्त केले..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः उषा भिऊंगडे यांच्या पतीचे तीन महिन्यांपूर्वी निधन झाले आहे. त्यांना मुले नसल्याने त्या गंगावेशीजवळ ऋणमुक्तेश्वर तालीम शेजारील फ्लॅटमध्ये एकट्याच राहत होत्या. फुलेवाडी येथे राहणारा त्यांचा पुतण्या परशुराम भिऊंगडे दररोज फ्लॅटवर त्यांना औषधे वगैरे देत होते. रविवारी रात्रीही ते फ्लॅटवर येऊन उषा भिऊंगडे यांना औषध देऊन गेले; पण सोमवारी सकाळी ते बाहेरगावी गेल्याने फ्लॅटवर आले नव्हते. त्यांनी सकाळी दहाच्या सुमारास उषा भिऊंगडे यांना फोन केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..Pune Crime News : पुण्यात भारती विद्यापीठ परिसरात महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून खून; तिघे जेरबंद.उषा भिऊंगडे निपचित....परशुराम भिऊंगडे यांनी बाजूच्या फ्लॅटधारकांना फोन करून उषा भिऊंगडे यांची चौकशी करण्यास सांगितले. शेजाऱ्यांनी बेडरूममध्ये जाऊन पहिले असता उषा भिऊंगडे निपचित पडल्याचे दिसून आले. त्यांना संशय आल्याने त्यांनी लक्ष्मीपुरी पोलिसांना याची माहिती दिली. बेशुद्धावस्थेत त्यांना सीपीआरमध्ये नेण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांचा व्हिसेरा तपासणीला पाठविण्यात आला होता..एलसीबीचा समांतर तपास...आजारी असलेल्या उषा भिऊंगडेंचा मृत्यू नैसर्गिक असावा, असा लक्ष्मीपुरी पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज होता; पण स्थानिक गुन्हे शाखेने (एलसीबी) याचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला. मृत वृद्धेचे काही दागिने गायब असल्याचे समजताच चोरीच्या उद्देशाने त्यांचा खून झाला असावा का, अशा धागा पकडून तपास गतिमान केला. तांत्रिक माहिती गोळा करताना उषा भिऊंगडे यांचा नातू प्रेम सोमवारी फ्लॅटमध्ये येऊन गेल्याची पक्की खबर पोलिसांना मिळाली..पाऊण तास फ्लॅटमध्ये थांबून...पोलिसांनी तत्काळ प्रेमला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. उषा भिऊंगडे मृतावस्थेत मिळाल्या त्याच दिवशी प्रेम पाऊण तास फ्लॅटमध्येह होता, अशीही माहिती पोलिसांना होती. पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण व सहायक निरीक्षक सागर वाघ यांनी त्याच्याकडे कसून चौकशी केली असता त्याने दागिन्यांसाठी आजीला चहातून विष दिल्याची कबुली दिली..चहात मिसळली पावडर...प्रेम आणि त्याचे वडील घरीच सोन्याचे दागिने पॉलिश करण्याचे काम करतात. तो विषाची पूड घेऊन आजीच्या घरी पोहोचला होता. चहा बनवून देण्याचा बहाणा करून त्याने चहात विष मिसळले. हा चहा आजीला पाजल्यानंतर त्या बेशुद्ध होताच सहा पाटल्या, दोन सोनसाखळी, कर्णफुले असा ऐवज चोरून नेला..काहीच न केल्याचा अविर्भाव...आजीचे दागिने घेतल्यानंतर काही वेळ तो महाविद्यालयाबाहेर थांबला होता. दुपारी त्याचे वडील परशुराम यांनी आजीचा मृत्यू झाल्याचे सांगून तातडीने फ्लॅटवर जा, असे सांगितले. यामुळे तो दुपारी पुन्हा फ्लॅटवर आला. आपल्याला काहीच माहिती नसल्याच्या अविर्भावात तो वावरत होता. दुसऱ्या दिवशी बाहेर गावाहून परतताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.