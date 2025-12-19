कोल्हापूर

Kolhapur Double Killed Hupari : धक्कादायक! हुपरीत काळजाला चटका लावणारी घटना; मुलानेच वृद्ध आई-वडिलांचा केला निर्घृण खून

Brutal Killed Kolhapur: कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी येथे मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. मुलानेच आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा निर्घृण खून केल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Sandeep Shirguppe
Hupari Killed Case Kolhapur: (बाळासाहेब कांबळे) : हुपरी शहरातील महावीर नगर परिसरात पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. मुलानेच आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा अत्यंत निघृणपणे खून केल्याची घटना आज पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास उघडकीस आली. खून केल्यानंतर संशयिताने स्वतःहून हुपरी पोलीस ठाण्यात हजर होत गुन्ह्याची कबुली दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

