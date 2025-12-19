Kolhapur Double Killed Hupari : धक्कादायक! हुपरीत काळजाला चटका लावणारी घटना; मुलानेच वृद्ध आई-वडिलांचा केला निर्घृण खून

Hupari Killed Case Kolhapur: (बाळासाहेब कांबळे) : हुपरी शहरातील महावीर नगर परिसरात पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. मुलानेच आपल्या वृद्ध आई-वडिलांचा अत्यंत निघृणपणे खून केल्याची घटना आज पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास उघडकीस आली. खून केल्यानंतर संशयिताने स्वतःहून हुपरी पोलीस ठाण्यात हजर होत गुन्ह्याची कबुली दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे..या घटनेत विजयमाला नारायण भोसले (वय ७०) आणि नारायण गणपतराव भोसले (वय ७८) या वृद्ध दाम्पत्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर या दुहेरी हत्येप्रकरणी त्यांचा मुलगा सुनिल नारायण भोसले (वय ४८) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार संशयित सुनिलने अत्यंत शांत डोक्याने ही हत्या केल्याचे दिसून येत आहे. त्याने आई विजयमाला यांच्या हातातील नस काचेसारख्या धारधार वस्तूने कापली तसेच चेहऱ्यावर काचेच्या तुकड्याने वर्मी घाव घातले. तर वडील नारायण भोसले यांच्या डोक्यात काठीने जोरदार प्रहार करण्यात आला. या हल्ल्यात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच हुपरी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक एन. आर. चौखंडे, सहाय्यक निरीक्षक विक्रम शिंदे यांच्यासह पोलिसांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक लॅबचे पथकही घटनास्थळी पोहोचून पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू आहे..खून होण्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, कौटुंबिक वाद, मानसिक तणाव किंवा अन्य कोणते कारण आहे का, याबाबत पोलीस सखोल तपास करत आहेत. संशयित सुनिल भोसले याची कसून चौकशी सुरू आहे..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....या दुहेरी हत्येची बातमी पसरताच महावीर नगर परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती. शांत आणि सर्वसामान्य कुटुंबात घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण हुपरी शहरात हळहळ व्यक्त होत असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून शवविच्छेदनानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.