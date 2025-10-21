कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : वाहनांचे नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांची रेकी करून दागिने चोरायचे, पण पोलिसांनी करेक्ट कार्यक्रम केला

Fake Number Plates : वाहनांचे नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांची रेकी करून दागिने चोरणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. ही टोळी विविध जिल्ह्यांत सक्रिय होती. पोलिसांनी कारवाईत वाहने आणि दागिने जप्त केले आहेत.
Kolhapur Crime News

वाहनांचे नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांची रेकी करून दागिने चोरायचे

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime : वाहनांच्या नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांचे दागिने चोरणाऱ्या दोघांना अटक झाली. इम्रान समसुद्दीन मोमीन (वय ३८, रा. बेघर वसाहत हेर्ले, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) आणि सुदाम हणमंत कुंभार (वय ४०, रा. आंधळी, ता. पलूस, जि. सांगली) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून सोन्याची दोन मंगळसूत्रे, मोटार व इतर साहित्य असा सुमारे नऊ लाख १६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. कोल्हापूर ते सांगली फाटा दरम्यान स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी ही कारवाई केली. त्यांच्याकडून जबरी चोरीचे दोन, मोटारसायकल चोरीचा एक असे तीन गुन्हे उघडकीस आले.

