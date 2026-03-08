Kolhapur College Crime: इंजिनियरींगच्या ५ विद्यार्थिनींना प्राध्यापकाने केबीनमध्ये बोलवलं अन् घडलं भयानक; कोल्हापूरमध्ये प्रकार

Kolhapur Engineering College News : एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना केबिनमध्ये बोलावून, तसेच फोनवरून असभ्य वर्तन करणाऱ्या प्राध्यापकावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्राध्यापक सौरभ संजय जोशी (वय, ३८ रा. स्मृती अपार्टमेंट, बाबूजमाल परिसर, कोल्हापूर) असे संशयिताचे नाव आहे..पाच ते सहा विद्यार्थिनींनी त्याच्याविरोधात तक्रार दिली आहे. या प्रकाराने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली. गोकुळ शिरगाव पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्यानंतर न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली..याबाबत फिर्यादीनुसार पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, सौरभ जोशी संबंधित कॉलेजमध्ये कार्यरत आहे. तो महविद्यालयातील विद्यार्थिनींना वारंवार केबिनमध्ये बोलावून घ्यायचा. तसेच फोनवरून त्यांना मॅसेज करून भेटण्यासाठी बोलावत होता..Kolhapur Street Vendors : कमिटी, धोरण कागदावर; फेरीवाले वाऱ्यावर; व्यवसायासाठी हक्काच्या जागा, अद्याप निश्चित नाहीत; कारवाईची भीती कायम.तक्रारदार विद्यार्थिनीलाही त्याने नोव्हेंबर २०२५ ते ४ मार्च २०२६ या कालावधीत वेळोवेळी फोन, मॅसेज केले. तिला केबिनमध्ये बोलावून तिचा विनयभंग केल्याने तिला धक्काच बसला. याबाबत तिने थेट पोलिस ठाण्यात येऊन तक्रार दाखल केली. मध्यरात्री एकच्या सुमारास गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.