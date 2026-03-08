कोल्हापूर

Kolhapur College Crime: इंजिनियरींगच्या ५ विद्यार्थिनींना प्राध्यापकाने केबीनमध्ये बोलवलं अन् घडलं भयानक; कोल्हापूरमध्ये प्रकार

Kolhapur Crime News : कोल्हापुरातील एका प्रतिष्ठित इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्राध्यापकाने पाच विद्यार्थिनींना केबीनमध्ये बोलावून गैरवर्तन केल्याचा आरोप होत असून या प्रकरणामुळे कॉलेज परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Kolhapur engineering college professor misconduct case

Kolhapur Engineering College News : एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना केबिनमध्ये बोलावून, तसेच फोनवरून असभ्य वर्तन करणाऱ्या प्राध्यापकावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्राध्यापक सौरभ संजय जोशी (वय, ३८ रा. स्मृती अपार्टमेंट, बाबूजमाल परिसर, कोल्हापूर) असे संशयिताचे नाव आहे.

