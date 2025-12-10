Kolhapur Pune Accident : पुणे नवले पुलासारखा अपघात कोल्हापुरात; सायबर चौकात ५ वाहनांची भीषण धडक, नियंत्रणासाठी उपाययोजना होणार का?

Pune Kolhapur Accident News : पुण्यातील नवले पुलावर अतिवेगाने आठ जणांचा बळी घेतल्याची घटना आठ नोव्हेंबरला घडली. ब्रेकफेल कंटेनरने अनेक वाहनांना चिरडले. याच अपघाताची पुनरावृत्ती कोल्हापुरातील सायबर चौकात होता होता राहिली. आजच्या ब्रेकफेल ट्रकने सहा वाहनांना उडवले. मोटारीसह टेपोंचा चुराडा झाला असून, वारंवार होणाऱ्या अपघातांनी सायबर चौक चर्चेत आला आहे. अपघात रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करणे गरजेचे बनले आहे..गतवर्षी जून महिन्यात वाहनातच चालकाला हृदविकाराचा झटका आल्याने अनियंत्रित मोटारीने अनेक दुचाकीस्वारांना उडवले. यामध्ये दोघा सख्ख्या भावांचा जागीच मृत्यू झाला होता. वर्दळीच्या सायबर चौकात दररोजच छोटे-मोठे अपघात होत असतात. केएसबीची चौकाकडून वेगाने येणाऱ्या वाहनधारकांचे तीव्र उतारावर नियंत्रण सुटत असल्याचे यापूर्वीही निदर्शनास आले आहे. अशावेळी चौकातील अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना होताना दिसत नाही..शाहू टोलनाक्याकडून शहरात येणारी वाहतूक तसेच शहराबाहेरील रिंगरोडवरून जाणारी वाहने सायबर चौकात येत असतात. शिवाजी विद्यापीठ, राजाराम महाविद्यालय, सायबर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसह स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे अनेक उमेदवार याच चौकातून पायी ये-जा करीत असतात. चौकातील सिग्नल सुरू असतानाही अनेक जण सिग्नल तोडून जाताना नजरेस पडतील. अशावेळी विद्यार्थी, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत, असा आरोप स्थानिक करीत आहेत..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.तातडीने उपाय योजना करा...राजारामपुरीकडून सायबर महाविद्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अनेक खड्डे आहेत. तसेच दोन्ही बाजूला झालेल्या अतिक्रमणांनी रस्त्या चिंचोळा बनला आहे. मुख्य चौकातही खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांनी फुटपाथ व्यापले आहेत. केएसबीची चौकाकडून उतारावर येणाऱ्या वाहनांचा वेग कमी होण्यासाठी रॅमलरसारखे गतिरोधक असणे आवश्यक आहे. तसेच अवजड वाहनांना गर्दीच्या वेळी शहरात प्रवेश देऊ नये, असे काही उपाय तातडीने करणे शक्य आहे. अन्यथा भविष्यात मोठ्या अपघातांना आमंत्रण मिळत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.