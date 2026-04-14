Kolhapur Danoli Crime : कोल्हापुरातील दानोळीमध्ये अपहरण करून खून, २५ लाखांची मागणी, भरतेशचा कारण नसताना बळी, घटनास्थळी आमदार यड्रावकर दाखल

Kolhapur latest crime news : (युवराज पाटील) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दानोळी येथे काल (ता.१३) सोमवारी रात्री एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. स्थानिक तरुण व्यावसायिक भरतेश राजगोंडा टोपगोंडा (वय ४०) याचे अज्ञातांनी अपहरण करून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अपहरणकर्त्यांनी २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याची माहिती आहे. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीचा या घटनेत कोणताही संबंध नसल्याचे बोलले जात आहे. शेरी मळा येथील सरकारांच्या शेतात ही घटना घडली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री सुमारे नऊच्या सुमारास भरतेश याचे अपहरण करण्यात आले. यानंतर शोधाशोध केल्यानंतर अपहरणानंतर त्याच्याच मोबाईलवरून चुलत भावाला फोन करून २५ लाख रुपये घेऊन ठराविक ठिकाणी येण्यास सांगण्यात आले. यानुसार त्याचा भाऊ महावीर आणि दोन मित्र दिलेल्या ठिकाणी गेले; मात्र अपहरणकर्त्यांनी वारंवार ठिकाण बदलण्यास सांगितले आणि काही वेळातच मोबाईल बंद करण्यात आला. यानंतर काही तासातच त्याचा खून झाल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, ही माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. अपहरणकर्त्यांच्या फोनचे रेकॉर्डिंगही पोलिसांना ऐकवण्यात आले. मात्र पोलिसांकडून केवळ बेपत्ता झाल्याची नोंद घेण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी पसरली. त्यानंतर पोलीस पाटील प्रशांत नेजकर यांच्या मदतीने ग्रामस्थांनी स्वतः शोधमोहीम सुरू केली.शोधादरम्यान शहरीमळा रस्त्यावर उसाच्या शेतात भरतेश यांची गाडी आणि चप्पल आढळून आली. त्याच ठिकाणी दुसऱ्या व्यक्तीचा मफलर आणि नाईट बूटही सापडले. घटनास्थळी झटापट झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत..घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन सकाळी सुमारे अकरा वाजता पोलीस निरीक्षक गोरे घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या विलंबित कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावर "तपास सुरू असून योग्य ती कारवाई केली जाईल, नागरिकांनी काळजी करू नये," असे आश्वासन पोलीस निरीक्षकांनी दिले..पोलिसांचा हलगर्जीपणाचा आरोपदरम्यान, घटना घडल्यानंतर भरतेश टोपगोंडा यांचे नातेवाईक पोलिस स्टेशनला नोंद करण्यासाठी गेले होते. यावर पोलिसांनी घटना नोंद करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी वेळीच दखल घेतली असती तर भरतेश याचा जीव वाचला असता असे बोलले जात आहे. घटनास्थळी राजेंद्र पाटील यड्रावकर पोलिसांच्या आदी पोहोचल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.