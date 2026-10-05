Kolhapur DCC Bank Election : गोकुळपाठोपाठ कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी; 732 ठराव रद्द, कोणत्या गटात किती मतदार?

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी दाखल एकूण ठरावांपैकी ७३२ संस्थांच्या नावांना कात्री लागली आहे. यात अवसायनात गेलेल्या ६८, नोंदणी रद्द झालेल्या ३२१, तर २१ दुबार ठराव दाखल झालेल्या संस्थांचा (Kolhapur DCC Bank election) समावेश आहे. .निवडणुकीसाठी एकूण सहा गटात मतदान होणार आहे. यात पहिल्याच गट एकमध्ये विकास सेवा सोसायटी यांच्या गटातून १२ संचालकांना निवडून द्यायचे आहे. एक ते सहा गट क्रमांकात सर्वात अधिक पात्र ठरावांची संख्या गट एक विकास सेवा सोसायटीत आहे. गट दोन म्हणजे साखर कारखाने, सूतगिरण्या वगैरे यात ९७ मतदार असून, यातून दोन संचालक निवडता येणार आहेत. त्यामुळे सर्वात कमी मतदार असूनही यांना दोन संचालकांची निवड करता येणार आहे..गट क्रमांक सहा हा सर्व साधारण असून, त्यात दोन संचालक निवडता येणार आहेत. येथे प्रत्यक्षात ६५५ व्यक्ती सभासद असून, ६५१ मृत आहेत. दोन व्यक्ती आणि दोन संस्था अशा चारच जणांचे मतदान होणार आहे. संस्था गटात गारगोटी येथील मौनी विद्यापीठाकडून आमदार सतेज पाटील, आणि इचलकरंजी येथील मराठा मंडळाकडून सुहास अशोकराव जांभळे यांचे मतदान आहे..Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीची रणनीती ठरली! मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात जागावाटपाचा तिढा सुटला; राष्ट्रवादीला सर्वाधिक जागा, तर भाजप-शिवसेनेला प्रत्येकी 7.हरकत घेता येणारकेवळ हजार रुपये बँकेचे शेअर्स असूनही ते न भरल्याने १०८ ठराव वगळले. तसेच बँकेचे सभासद नसलेल्यांनीही ठराव पाठविले. बँकेकडून चुकून ठराव पाठविले, बँकेने ठराव न पाठवता मसुदा घेऊन ठराव दाखल केले, याची खात्री उपनिबंधकांनी केल्यानंतर या ठरावधारकांना बँकेचे सभासद नसल्याच्या कारणाने अपात्र केले. त्यांना आता हरकत घेता येणार आहे..Pune Teachers Constituency Election : भाजपला मोठा धक्का! पुणे शिक्षक मतदारसंघात डॉ. रोंगे यांचे बंड; विठ्ठलाचं दर्शन घेत अपक्ष म्हणून अर्ज भरण्यासाठी रवाना.ठराव असेउपनिबंधक यांच्याकडे एकूण ठराव- १८६अवसायनातील ठराव- ६८नोंदणी रद्द झालेले -३२१नोंद आढळत नसलेले -१४५दुबार ठराव- २१अपूर्ण भागभांडवल -१०८बँकेचे सभासद नसलेले- ६९एकूण रद्द केलेले ठराव- ७३२अशी गटनिहाय होणार २५ संचालकांची विभागणीगट संचालक संख्या पात्र ठरावगट एक -विकास सेवा सोसायटी दोन १९२९गट दोन -साखर कारखाने सूतगिरण्या दोन ९१गट तीन- शेतीमाल प्रक्रिया एक ८०५गट चार-नागरी बँक पतसंस्था एक १३३०गट पाच-दूध, पशु, मेंढी संस्था दोन ४११९गट सहा- सर्वसाधारण दोन १८३३उर्वरित महिला गटातून दोनमागास गटातून तीन संचालक निवडता येणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.