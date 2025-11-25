Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!

कोल्हापूर : राज्य सरकारला सत्तेत येऊन पाच डिसेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. जिल्ह्यातील दहा मतदारसंघांत महायुतीचे आमदार निवडून आले. केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिनचे सरकार आल्याने विकासकामांच्या अपेक्षाही वाढल्या. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील काही प्रश्न मार्गी लागले, तर काही विकास प्रकल्पाची सुरुवात झाली. मात्र, वर्षानुवर्षे असणारे काही प्रश्न तसेच आहेत..काही प्रश्न सुटले, तर काही प्रगतिपथावरउच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच सुरू झाले. खंडपीठाचा प्रस्तावही पाठवला आहे.शेंडा पार्कमध्ये सुपर मल्टिस्पेशालिस्ट बांधकाम अंतिम टप्प्यात.अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला १,४४२ कोटी मंजूर. पहिल्या टप्प्यातील कामांची निविदा निघाली.जोतिबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला २५९ कोटींची निधी मंजूर, लवकरच वर्कऑर्डर निघणार.पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आराखडा तयार. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे आराखडे बनवण्याचे काम सुरू..Kolhapur News : दीड वर्षांच्या पायपीटीनंतर संतापाचा स्फोट; रस्ता बंद केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांचा विमानतळावर धडक मोर्चा.कन्व्हेन्शन सेंटरचे बांधकाम सुरू सुमारे २५० कोटींच्या निधीला मंजुरी.शेंडा पार्क येथे ४२ नव्या शासकीय कार्यालयांच्या बांधकामाला प्रारंभ.भुदरगड व सवतकडा येथे पर्यटन विकासाच्या कामांची पूर्तता.महापालिका नव्या इमारतीसाठी पाच एकर जागा मंजूर.संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचा पहिला टप्पा पूर्ण.ई-बसेस चे काम प्रगतिपथावर. .रखडलेले प्रश्न तसेच आय.टी.पार्कला शेंडा पार्क येथील जमीन देण्याचे निश्चित झाले; मात्र अद्याप जागा दिलेली नाही.शहराची हद्दवाढ झाली नाही.शाहू मिल परिसर विकास आराखडा नाही.शाहू जन्मस्थळ काम अपूर्णच.विभागीय क्रीडा संकुलचे काम रखडलेलेच.जिल्हा क्रीडा संकुलाचा केवळ प्रस्ताव..Kolhapur Crime News : कोल्हापुरात वीस वर्षापासून एकत्र, रात्रीचं जेवण कोण करणार यावरून वाद; भाजी चिरण्याचा चाकू घेतला अन् मित्राचा केला शेवट.शहरातील रस्ते दुरुस्ती काम संथ गतीने.नवे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी अद्याप जागा नाही.पोलिस आयुक्तालयाची घोषणा नाहीच.शहरातील उड्डणापूल आणि भुयारी मार्गाचे प्रस्तावही नाहीत.परीख पुलावरील पादचारी मार्ग अद्याप नाही.पंचगंगा नदी घाट सुशोभीकरण रखडले.नव्या सहा औद्योगिक वसाहतीच्या उभारणीसाठी कोणतीच कार्यवाही नाही.कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी रखडली.राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या. मात्र, गेल्या वर्षभरात संजय गांधी निराधार योजना, दिव्यांग वाढीव मानधन, दिव्यांग खेळाडू मानधन अशा प्रकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. तसेच त्यांच्या वाढीव रकमेची केवळ घोषणाच आहे, अद्याप रक्कम मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.