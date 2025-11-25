कोल्हापूर

Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!

Major Development Projects : राज्य सरकारला सत्तेत येऊन पाच डिसेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. जिल्ह्यातील दहा मतदारसंघांत महायुतीचे आमदार निवडून आले. केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिनचे सरकार आल्याने विकासकामांच्या अपेक्षाही वाढल्या.
Major Development Projects

Major Development Projects

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : राज्य सरकारला सत्तेत येऊन पाच डिसेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. जिल्ह्यातील दहा मतदारसंघांत महायुतीचे आमदार निवडून आले. केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिनचे सरकार आल्याने विकासकामांच्या अपेक्षाही वाढल्या. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील काही प्रश्न मार्गी लागले, तर काही विकास प्रकल्पाची सुरुवात झाली. मात्र, वर्षानुवर्षे असणारे काही प्रश्न तसेच आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Development
jyotiba temple
Construction Department
kolhapur ambabai tempal
kolhapur city
Kolhapur Circuit Bench

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com