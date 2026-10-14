कोल्हापूर

Kolhapur District Bank Election : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत हसन मुश्रीफ, भय्या माने यांच्यासह दिग्गजांना धक्का; सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना सर्कीट बेंचचा दणका

Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत हसन मुश्रीफ, भय्या माने यांच्यासह दिग्गजांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्या उमेदवारांबाबत सर्किट बेंचच्या निर्णयाची चर्चा सुरू आहे.
Kolhapur District Bank Election

Kolhapur District Bank Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Hasan Mushrif Bhaiya Mane : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीत सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या नेत्यांच्या उमेदवारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्किट बेंचच्या निर्णयामुळे या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाची घडामोड घडली असून, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

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