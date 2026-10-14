Kolhapur District Bank Election : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत हसन मुश्रीफ, भय्या माने यांच्यासह दिग्गजांना धक्का; सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना सर्कीट बेंचचा दणका

Hasan Mushrif Bhaiya Mane : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीत सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या नेत्यांच्या उमेदवारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्किट बेंचच्या निर्णयामुळे या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाची घडामोड घडली असून, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..या नियमाच्या कक्षेत बँकेचे अध्यक्ष आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी खासदार निवेदिता माने, बाबासाहेब पाटील (आसुर्लेकर), भय्या माने, माजी आमदार राजू आवळे, संतोष पाटील आणि आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर या नऊ संचालकांची नावे चर्चेत आहेत..जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढील दोन महिन्यांत होण्याची शक्यता असल्याने या निर्णयाकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. अनेक वर्षे बँकेच्या संचालक मंडळात प्रतिनिधित्व केलेल्या नेत्यांना पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी मिळणार की नाही, यावर आगामी निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे..Kolhapur Gokul Election Latest News : 'काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांवर दगड मारू नयेत'; मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करणाऱ्या सतेज पाटलांना चंद्रकांतदादांचा इशारा.या घडामोडीमुळे बँकेतील नेतृत्वबदल, नव्या उमेदवारांना मिळणारी संधी आणि विविध राजकीय गटांची रणनीती यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तथापि, सर्किट बेंचच्या आदेशातील नेमक्या तरतुदी आणि त्यांचा कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर होणारा परिणाम अधिकृत आदेशाच्या आधारे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.