कोल्हापूर

Kolhapur District Bank : जिल्हा बँकेच्या खिद्रापूर शाखेत ४० लाखांचा अपहार शिपायाचा कारनामा; शाखाधिकारी, लिपिकाचा यूजर वापरून काढले पैसे

Bank Peon Allegedly Used Branch Officials' User Credentials : शिपायाने शाखाधिकारी आणि लिपिकाचा यूजर वापरून ठेवींची रक्कम स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि मित्राच्या खात्यावर वळवल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असून चौकशी सुरू होणार आहे.
Kolhapur District Bank

Kolhapur District Bank

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : एका संवादाच्या व्हायरल क्लिपमुळे जिल्हा बँकेतील ४० लाखांचा अपहर उघडकीस आला आहे. खिद्रापूर शाखेतील शिपायाने हा अपहार केला असून, यासाठी त्याने शाखाधिकारी आणि लिपिकाचा यूजर वापरल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्याचा प्राथमिक अहवाल मिळाला असून, चौकशी सुरू होणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख शिंदे यांनी दिली.

जिल्हा बँकेच्या खिद्रापूर शाखेमध्ये अभयसिंह रजपूत शिपाई म्हणून कार्यरत होता. त्याने २०२१ पासून येथे ठेवीवरील रक्कम स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि मित्राच्या खात्यावर वळविल्या. त्याने तब्बल ४० लाख रुपये वर्ग केले. यासाठी शाखाधिकारी आणि लिपिकाचे यूजर वापरले.

Kolhapur District Bank
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अलीकडेच त्याची बदली अकिवाट येथील शाखेत झाली आहे. संशयास्पद व्यवहारामुळे रजपूतला वारंवार खिद्रापूर शाखेत बोलावले जात होते. यातून दोन कर्मचाऱ्यांमधील झालेला संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

यावेळी रजपूत याने केलेला अपहार समोर आला. दरम्यान, बँकेने त्याला याबाबतची माहिती देताच त्याने २७ लाख रुपये रोखीने भरले आहेत, उरलेले १३ लाख रुपये तो पुढील दोन-चार दिवसांत भरणार आहे, अशी माहिती त्याने बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

Kolhapur District Bank
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ज्यांच्या ठेवीच्या रकमा आपल्या नावे घेतल्या आहेत असा ग्राहक बँकेत आल्यास तो आपल्या खात्यावरील रक्कम काढून त्यांना देत होता.तरीही बँकेने केलेल्या गोपनीय तपासातून त्याने अपहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत कबुली जबाबही त्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लिहून दिल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..

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