कोल्हापूर

Sugarcane Price Protest : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदर आंदोलन पेटणार! कोथळी-जैनापूर येथे ऊस वाहतूक रोखली, यड्रावकरांच्या कारखान्यासमोर ठिय्या

Sugarcane Price Protest

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Sugarcane News : ‘आंदोलन अंकुश’ने चिपरी (ता. शिरोळ) येथील यड्रावकर इंडस्ट्रीजकडे होणारी ऊस वाहतूक मंगळवारी (ता. २८) रोखली. सलग दुसऱ्या दिवशी ''आंदोलन अंकुश''च्या पदाधिकाऱ्यांनी यड्रावकर इंडस्ट्रीजविरोधात आंदोलन सुरू ठेवले. कोथळी आणि जैनापूर येथील ऊस वाहतूक रोखून वाहने परत पाठविली.

