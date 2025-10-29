Sugarcane Price Protest : कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदर आंदोलन पेटणार! कोथळी-जैनापूर येथे ऊस वाहतूक रोखली, यड्रावकरांच्या कारखान्यासमोर ठिय्या

Kolhapur Sugarcane News : ‘आंदोलन अंकुश’ने चिपरी (ता. शिरोळ) येथील यड्रावकर इंडस्ट्रीजकडे होणारी ऊस वाहतूक मंगळवारी (ता. २८) रोखली. सलग दुसऱ्या दिवशी ''आंदोलन अंकुश''च्या पदाधिकाऱ्यांनी यड्रावकर इंडस्ट्रीजविरोधात आंदोलन सुरू ठेवले. कोथळी आणि जैनापूर येथील ऊस वाहतूक रोखून वाहने परत पाठविली..‘आंदोलन अंकुश’च्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिवसभर चिपरी येथील यड्रावकर इंडस्ट्रीजच्या प्रवेशद्वारात आंदोलन करून प्रकल्प बंद ठेवण्यास भाग पाडले होते. दिवसभर पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन आणि आंदोलकांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली नसल्याने पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. अखेर पोलिसांनी पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले..जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा आंदोलकांना नोटिसा देऊन मुक्त करण्यात आले होते. यानंतर कमी दर देऊन गाळपास सुरुवात केल्याबद्दल प्रकल्प व्यवस्थापना विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी आंदोलकांनी ठिय्या मारला होता. मात्र, मंगळवारी शहानिशा करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मिळाल्यामुळे पदाधिकारी पोलिस ठाण्यातून निघून गेले होते. मंगळवारी दिवसभर ‘आंदोलन अंकुश’ च्या पदाधिकाऱ्यांनी या भागातील ऊस तोड आणि ऊस वाहतुकीवर लक्ष ठेवले..Kolhapur Politics : कोल्हापुरातील 'या' गावाने थेट संरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी केलं मतदान.कोथळी आणि जैनापूर येथून चिपरीकडे होणारी ऊस वाहतूक रोखण्यात आली. ‘शेतकऱ्यांसाठीच आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलकांना सहकार्य करून जादा दर पदरात पाडून घ्यावा,’ असे आवाहन करत उसाची वाहने परत पाठविण्यात आली. ‘आंदोलनात बिरू पुजारी, बाळगोंडा पाटील, अण्णा घाटगे, गोमटेश विजय काडगे, पोपट जलपुरे, देवेंद्र चौगुले, सतीश चौगुले सहभागी झाले.‘आंदोलन अंकुश’चे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, ‘आमच्यावर गुन्हे घालून आम्ही गप्प बसू या भ्रमात राहू नये. शेतकऱ्यांच्या उसाला परवडणारा दर मिळावा, म्हणून आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. असे किती गुन्हे घालायचे ते घाला. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या उसाला वाढीव दर मिळणार नाही तोपर्यंत त्यांचा कारखाना सुरू करून देणार नाही.’.‘स्वाभिमानी’ने तमदलगेत वाहतूक रोखलीचिपरी (ता. शिरोळ) येथील खांडसरीकडे जाणारी ऊस वाहतूक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी तमदलगे येथे रोखली. ऊसदरप्रश्नी स्वाभिमानीने आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. पहिली उचल ३७५१ रुपये मिळावी, मागील हंगामातील दोनशे रुपये द्यावेत, अशी स्वाभिमानीची मागणी आहे.खांडसरीने यावर्षी केवळ ३३०० रुपये दर जाहीर केला आहे. तो आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष सचिन शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली कार्यकर्त्यांनी तमदलगे येथे ऊस वाहतूक करणारी वाहने अडवून ती परत पाठविली. यावेळी महेंद्र जगदाळे, उत्तम माळी, प्रदीप चव्हाण, बाळासाहेब देशमुख, सचिन सूर्यवंशी आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.