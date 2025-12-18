कोल्हापूर

Kolhapur Rabi Sowing : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी अंतिम टप्प्यात; ८७.१८ टक्के क्षेत्रावर लागवड पूर्ण

Taluka-wise Rabi Sowing Performance : दीर्घकाळ चाललेल्या पावसामुळे रब्बी पेरणीला उशीर; शेती मशागतीवर मोठा परिणाम, ज्वारी पिकाचे सर्वाधिक क्षेत्र; गहू पेरणी मात्र निम्म्याच्या आत; मक्याची वाढती मागणी; नियोजित क्षेत्रापेक्षा जास्त लागवड
नरेंद्र बोतेसकाळ वृत्तसेवा
कागल : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात असून, आतापर्यंत सरासरी ८७.१८ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. शिरोळ तालुक्यात शंभर टक्के पेरण्या झाल्या असून आजरा तालुक्यात सर्वात कमी ६२.५० टक्के पेरण्या करण्यात आल्या आहेत.

