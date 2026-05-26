कोल्हापूर

Kolhapur कार-कंटेनरची धडक, २८ वर्षीय डॉक्टरचा जागीच मृत्यू; हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच काळाचा घाला

Kolhapur Accident News : कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर कार आणि कंटेनरची समोरासमोर धडक होऊन तरुण डॉक्टरचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर रुग्णवाहिकेअभावी दीड ते दोन तास मृतदेह रस्त्यावरच होता.
Esakal

सूरज यादव
Updated on

कुंडलिक पाटील, करवीर : कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर कार आणि कंटेनरची धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. या अपघातात २८ वर्षीय डॉक्टर तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास हा अपघात पन्हाळा तालुक्यातल्या मरळी इथं घडला. या अपघाताची नोंद कळे पोलिसात झाली आहे.

