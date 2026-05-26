Kolhapur कार-कंटेनरची धडक, २८ वर्षीय डॉक्टरचा जागीच मृत्यू; हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच काळाचा घाला

कुंडलिक पाटील, करवीर : कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर कार आणि कंटेनरची धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. या अपघातात २८ वर्षीय डॉक्टर तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास हा अपघात पन्हाळा तालुक्यातल्या मरळी इथं घडला. या अपघाताची नोंद कळे पोलिसात झाली आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, गगनबावड्यातील मंदूर इथले डॉक्टर सुनील सुरेश नांदगावकर यांच्या कारची आणि कंटेनरची समोरासमोर धडक झाली. मध्यरात्री झालेल्या या अपघातानंतर पहाटे चार वाजेपर्यंत रुग्णवाहिका मिळाली नव्हती. यामुळे तोपर्यंत मृतदेह रस्त्यावरच ठेवावा लागला. अपघातानंतर कोल्हापूर गगनबावडा मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..सुनील नांदगावकर हे खडतर परिस्थितीतून शिक्षण घेत डॉक्टर झाले होते. त्यांनी नुकतंच निवडे साळवण इथं नवं हॉस्पिटलही सुरू केलं होतं. त्याची पहिली ओपीडी आज होणार होती. मात्र त्याआधीच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. तरुण आणि होतकरू डॉक्टरच्या अपघाती निधनाने मंदूर गावावर आणि वैद्यकीय क्षेत्रावर पसरली शोककळा..अपघात ज्या ठिकाणी झाला तिथून कळे पोलीस ठाणे फक्त १ किमी अंतरावर आहे. मात्र तरीही अपघात स्थळी पोलीस पहाटेपर्यंत पोहोचले नव्हते. यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. तसंच रात्रीच्या गस्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.