Kolhapur Crime: डॉ. सोनल वालावलकरला गर्भलिंग निदानप्रकरणी मोका, हॉस्पिटलवर छापा; डॉक्टर पसार

कोल्हापूर: गर्भलिंग निदान व गर्भपातप्रकरणी राजारामपुरीतील डॉ. सोनल वालावलकर हिच्याविरोधात मोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती करवीर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी आज दिली. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः गर्भलिंग निदान व गर्भपातप्रकरणी स्वप्नील पाटीलच्या ‘एस.पी. टोळी’विरोधात दाखल मोका गुन्ह्यात डॉ. सोनल हिच्यासह चौघांची नावे वाढविण्यात आली आहेत. डॉ. वालावलकरने या टोळीतील संशयिताकडून पोर्टेबल मशीन घेऊन त्याआधारे गर्भलिंग निदान तसेच महिलांचे गर्भपात करून दिल्याचे उघडकीस आले आहे. परिते येथील भोगावती साखर कारखाना क्वॉटर्समध्ये गर्भलिंग करणाऱ्या टोळीवर पोलिसांनी कारवाई केली होती. .यात अकरा संशयितांविरोधात मोकाअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव न्यायालयात दिला आहे. मुख्य संशयित स्वप्नील पाटील आणि साथीदारांच्या जबाबातून समोर आलेल्या माहिती आधारे राजारामपुरीतील पहिल्या गल्लीतील श्री हॉस्पिटलमध्ये गर्भलिंग निदान व गर्भपात झाल्याची माहिती समोर आली होती. .श्री हॉस्पिटलच्या चौघांची नावे गर्भलिंग निदानप्रकरणी दाखल मोका कारवाईत आता श्री हॉस्पिटलच्या डॉ. सोनल वालावलकर, हॉस्पिटलचा व्यवस्थापक संदीप सूरगोंडा पाटील (वय ४०, रा. वसगडे, ता. करवीर) व परिचारिका संध्या नंदकुमार लोंढे (४२, रा. राजारामपुरी चौथी गल्ली), हॉस्पिटलमधील मेडिकलचालक प्रथमेश मांगलेकर, मदुराई येथून पोर्टेबल मशीन पुरविणारा विक्रेता अशी पाच जणांची नावे वाढविण्यात आल्याचीही माहिती निरीक्षक कळमकर यांनी दिली. या हॉस्पिटलमध्ये करवीर पोलिसांनी मंगळवारी सायंकाळी छापा टाकला..स्वागत कक्ष, शस्त्रक्रियागृह, औषध दुकानाची झडती घेऊन कागदपत्रे ताब्यात घेतली. गर्भवतींच्या मागील नोंदीही तपासल्या. स्वप्नील पाटीलसह तिघांना ताब्यात घेणार... पोलिस उपअधीक्षक आप्पासो पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोका गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. याआधी ताब्यात घेतलेले अनिल टिपुगडे, सुनील पाटील, अश्विनी शिंदेची चौकशी पूर्ण करण्यात आली. आता मुख्य संशयित स्वप्नील पाटील, श्रीमंत पाटील व महेश पाटील याला ताब्यात घेण्यात येणार आहे. या तिघांकडूनही डॉ. वालावलकरची अधिक माहिती उघडकीस येण्याची शक्यता आहे..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.हॉस्पिटलवर छापा, डॉक्टर पसारकरवीर पोलिसांनी राजारामपुरीतील श्री हॉस्पिटलवर छापा टाकला. मात्र, डॉ. वालावलकर पसार झाल्या आहेत. आता गर्भलिंग निदान गुन्ह्यातील मोकाअंतर्गत कारवाई झालेल्या संशयितांची संख्या सोळावर गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.