कोल्हापूर

Kolhapur Crime: डॉ. सोनल वालावलकरला गर्भलिंग निदानप्रकरणी मोका, हॉस्पिटलवर छापा; डॉक्टर पसार

Dr Sonal Walawalkar Faces MCOCA Action in Kolhapur Case: गर्भलिंग निदान व गर्भपात रॅकेटमध्ये श्री हॉस्पिटलचा पर्दाफाश; डॉ. सोनल वालावलकरसह पाच जणांवर मोका, कागदपत्रे व नोंदी जप्त
Dr Sonal Walawalkar Faces MCOCA Action in Kolhapur Fetal Sex Determination Case Hospital Searched by Police

Dr Sonal Walawalkar Faces MCOCA Action in Kolhapur Fetal Sex Determination Case Hospital Searched by Police

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: गर्भलिंग निदान व गर्भपातप्रकरणी राजारामपुरीतील डॉ. सोनल वालावलकर हिच्याविरोधात मोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती करवीर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी आज दिली.

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