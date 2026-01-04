Kolhapur Friend Killed : शिवी का दिलीस कारणावरून जीवलग मित्राच्या डोक्यात दगड घातला अन्..., दारूने केला शेवट

Kolhapur Crime News Today : दारू पिण्याच्या कारणावरून विक्रमनगर परिसरात नशेतच दगडाने ठेचून केलेल्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू झाला. विकास दत्तात्रय भोसले (वय ३२, रा. येलूर, मलकापूर, ता. शाहूवाडी, सध्या रा. विक्रमनगर) असे त्याचे नाव आहे. शनिवारी रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित ओंकार महादेव काळे (वय २५, रा. शाहू कॉलनी, तिसरी गल्ली, विक्रमनगर, कोल्हापूर) याला ताब्यात घेतले आहे..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, विकास आणि ओंकार दोघेही मित्र आहेत. शनिवारी (ता. ३) दिवसभर ते दोघेही एकत्र होते. विकास शाहूवाडी तालुक्यातील येलूर गावचा रहिवासी आहे; मात्र तो गेल्या पाच वर्षांपासून विक्रमनगर परिसरात राहात आहे व मिळेल ते काम करून आपला उदरनिर्वाह करीत होता..शनिवारी रात्री ते दारू पिण्यासाठी जोशी गल्ली परिसरात गेले. तेथे दोघांत दारू पिण्याच्या कारणावरून वाद झाला. यावेळी विकासने ओंकारला शिवीगाळ केली. त्यावर ओंकारने मारहाण करण्यास सुरुवात केली व दारूच्या नशेत डोक्यात दगड घातला. त्यामुळे विकास गंभीर जखमी झाला. त्याला जखमी अवस्थेत सीपीआरमध्ये दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..Kolhapur Crime News : कारागृहात शौचालयाच्या रांगेत थांबला; लक्ष नसलेलं पाहून मागून हल्ला केला अन्..., थरारक घटना....पोलिसांनी ओंकार काळेला तातडीने ताब्यात घेतले. रात्री उशिरापर्यंत घटनेची नोंद करण्याचे राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात सुरू होते. घटनास्थळी शहर पोलिस उपाधीक्षक प्रिया पाटील, राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रणजित पाटील यांनी भेट दिली. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत सीपीआर आवारात विक्रमनगर परिसरातील नागरिकांनी गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.