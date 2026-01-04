कोल्हापूर

Kolhapur Friend Killed : शिवी का दिलीस कारणावरून जीवलग मित्राच्या डोक्यात दगड घातला अन्..., दारूने केला शेवट

Kolhapur Shocking Incident : शिवी दिलीस या कारणावरून जीवलग मित्रांमध्ये वाद झाला. दारूच्या नशेत हा वाद हिंसक बनत कोल्हापुरात धक्कादायक घटना घडली.
Best friends fight after abuse ends in death Kolhapur

Best friends fight after abuse ends in death Kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime News Today : दारू पिण्याच्या कारणावरून विक्रमनगर परिसरात नशेतच दगडाने ठेचून केलेल्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू झाला. विकास दत्तात्रय भोसले (वय ३२, रा. येलूर, मलकापूर, ता. शाहूवाडी, सध्या रा. विक्रमनगर) असे त्याचे नाव आहे. शनिवारी रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित ओंकार महादेव काळे (वय २५, रा. शाहू कॉलनी, तिसरी गल्ली, विक्रमनगर, कोल्हापूर) याला ताब्यात घेतले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com