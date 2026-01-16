Kolhapur Municipal Election Results : कोल्हापुरात टपाली मतदानाचा कौल कुणाला? सतेज पाटलांकडून कडवी झूंज, पहिल्या टप्प्यात कोण आघाडीवर

BJP Shinde Sena Alliance Leads Kolhapur : महापालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी विविध पक्ष, उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी साम-दाम-दंड-भेदाचा पुरेपूर वापर केल्याने कोल्हापूर महापालिकेची ही निवडणूक कमालीची चुरशीची ठरली होती. मंत्री, आमदार, खासदारांसह अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीचे पहिल्या टप्प्यातील निकाल हाती येऊ लागले असून अवघ्या तासाभरातच सत्तासमीकरणाचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होत आहे..काँग्रेसकडून सतेज पाटील यांनी अक्षरशः पायाला भिंगरी लावून प्रत्येक प्रभागात प्रचार केला होता. मात्र, महायुतीकडून सतेज पाटलांचा वारू रोखण्यात यश येत असल्याचे निकालांवरून स्पष्ट होत आहे. सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्येच महायुतीचे उमेदवार आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे..कोल्हापूर महापालिकेसाठी ईर्ष्येने ६६.५४ टक्के मतदान झाले होते. आज सकाळी मतमोजणी सुरू होताच पहिल्या तासातच अनेक प्रभागांतील कल स्पष्ट झाले. मतदान प्रक्रिया एकूणच शांततेत पार पडली असली तरी बीएलओंच्या कारभाराचा फटका मतदारांना बसल्याचे दिसून आले. अनेक मतदारांना नेमके मतदान केंद्र कोणते, यासाठी हेलपाटे मारावे लागले. काही ठिकाणी मतदार याद्यांतील त्रुटींमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली..Kolhapur Municipal Election Results : कोल्हापुरात मतमोजणीला सुरूवात, सजेत पाटील, धनंजय महाडिक, राजेश क्षीरसागरांची प्रतिष्ठा पणाला.दरम्यान, बंटी पाटील गटाने तब्बल १७ जागांवर आघाडी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजप सध्या कोल्हापूरमध्ये १५ जागांवर आघाडीवर असून, शिवसेना (शिंदे गट) ७ जागांवर आघाडीवर आहे. तर हसन मुश्रीफ यांच्या गटाचे २ उमेदवार आघाडीवर आहेत. तर ठाकरे गटाचेही दोन उमेदवार आघाडीवर आहेत. उर्वरित जागांवर चुरस कायम असून पुढील काही फेऱ्यांत अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.पहिल्या टप्प्यातील कल पाहता, महापालिकेची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून राजकीय वर्तुळाचे लक्ष पुढील निकालांकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.