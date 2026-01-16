कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Election Results : कोल्हापुरात टपाली मतदानाचा कौल कुणाला? सतेज पाटलांकडून कडवी झूंज, पहिल्या टप्प्यात कोण आघाडीवर

Kolhapur Municipal Election Results : कोल्हापुरातील निवडणुकीत बंटी पाटलांची कडवी झुंज सुरू असून भाजप व शिंदे गटाची शिवसेना आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे.
Satej Patil tough fight in Kolhapur election

Satej Patil tough fight in Kolhapur election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

BJP Shinde Sena Alliance Leads Kolhapur : महापालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी विविध पक्ष, उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी साम-दाम-दंड-भेदाचा पुरेपूर वापर केल्याने कोल्हापूर महापालिकेची ही निवडणूक कमालीची चुरशीची ठरली होती. मंत्री, आमदार, खासदारांसह अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीचे पहिल्या टप्प्यातील निकाल हाती येऊ लागले असून अवघ्या तासाभरातच सत्तासमीकरणाचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
satej patil
Dhananjay Mahadik
rajesh kshirsagar
ambabai temple kolhapur
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation
Kolhapuri
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.