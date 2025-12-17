कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : निवडणूक आचारसंहिता भंग खपवून घेतला जाणार नाही; सोशल मीडियावर प्रशासनाची करडी नजर

Election Strict Action : सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या प्रलोभनात्मक संदेश व व्हिडीओंवर तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासकांनी दिले. सात निवडणूक कार्यालयांतून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार असून कर्मचारी नियुक्ती तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आजच निवडणूक कार्यालयांची पाहणी करून तत्काळ कार्यालयीन कामकाज सुरू करावे. सोशल मीडियावर फिरणारे संदेश व व्हिडीओ यावर लक्ष ठेवून मतदारांना प्रलोभन देणारे आक्षेपार्ह साहित्य आढळल्यास तत्काळ कारवाई करावी, अशा सूचना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिल्या.

