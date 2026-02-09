Kolhapur ZP result update : कोल्हापुरातील पहिली अपडेट आली समोर, काँग्रेसचे ४ उमेदवार आघाडीवर; पाचगावचे संग्राम पाटील यांची आघाडी

Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या कालावधीनंतर झालेल्या या निवडणुकीमुळे राजकीय संघर्ष टोकाला गेला. प्रचार, संपर्क भेटी, बैठका, जेवणावळी, आश्वासने आणि आमिषांमधून मत आपल्या पारड्यात पाडण्यासाठी मोठी रस्सीखेच सुरू होती. अखेर रणधुमाळी थांबली आणि आता मतमोजणीला सुरूवात झाली आहे. गुलाल कुणाचा याकडे लक्ष लागले आहे. आज गुलालाची प्रतीक्षा संपणार आहे. कोल्हापुरात करवीर तालुक्यात टपाली मतदानास सुरूवात झाली. तर करवीर तालुक्यातील काँग्रेसचा पाचगाव जिल्हा परिषदेत संग्राम पाटील आघाडीवर आहेत. करवीर आठ टेबलवर टपाली आणि ईव्हीएम मतमोजणीला सुरुवात, सुरुवातीला शीये,वडणगे, मुडशिंगी जिल्हा परिषद मतदार संघातील मतमोजणी सुरू झाली आहे..कोल्हापूर जिल्ह्यात कोणाची सत्ता येणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी पायाला भिंगरी लावून केलेल्या प्रचाराचा आज कौल समजणार आहे. जिल्ह्यात महायुती विरूद्ध महाविकास आघाडी अशीच लढत पहायला मिळाली..निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराने वेगवेगळ्या नीतींचा अवलंब केला. ईर्ष्या, संघर्ष आणि रणनीतीतून उमेदवारांचे भवितव्य मशीनबंद झाले. मतदानाची आकडेवारी हाती येताच आकडेमोड सुरू झाली असून प्रत्येक गटातून ‘विजय आपलाच’ असे दावे-प्रतिदावे रंगू लागले आहेत. उमेदवारांसह नेते व कार्यकर्त्यांचे डोळे आता निकालाकडे लागले असून त्यांच्या मनातील हुरहुर क्षणागणिक वाढत आहे..रात्रीच्या खेळींतून मतदान फोडण्याचे प्रयत्न झाले, तर जेवणावळी व भेटीगाठींतून मतदारांना खूश करण्याचे फंडे वापरण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी सकाळपासून मतदार केंद्रापर्यंत प्रत्येक मतदार पोहोचेल याची जबाबदारी घेतली. आपल्या गटाचे जास्तीत जास्त मतदान नोंदावे, यासाठी कमालीची चुरस पाहायला मिळाली..IT industry in Kolhapur : कोल्हापुरात २५० आयटी कंपन्या, नोंदणीकृत फक्त १२ कंपन्याच; सुविधा-सवलतींपासून वंचित.एरवी दुर्लक्षित राहणारे वृद्ध, आजारी मतदारही या दिवशी केंद्रस्थानी आले. त्यांची आपुलकीने विचारपूस करत वाहनांतून मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू होती. बाहेरगावी असलेल्या मतदारांना आणण्यासाठी आधीच फिल्डिंग लावण्यात आली होती. सातत्याने फोन करून त्यांचा पाठपुरावा केला जात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.