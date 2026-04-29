Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूरकर पाणी जपून वापरा, महापालिकेने काढला नवा आदेश; पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवणार

Water Shortage Kolhapur : तीव्र उन्हाळा व आगामी काळातील पावसाची संभाव्य घट या दुहेरी संकटामुळे धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याच्यादृष्टीने महापालिकेने गुरुवार (ता. ३०) शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत थेट पाईपलाईन आणि बालिंगा योजनेतून मर्यादित पाणी उपसा होणार आहे..तीव्र उन्हामुळे काळम्मावाडी व राधानगरी धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने घटत आहे. धरणांतून सोडलेल्या पाण्यातून शेतीसाठीही मोठ्या प्रमाणात उपसा होत आहे. एल निनो, 'आयओडी'च्या प्रभावामुळे यंदा पर्जन्यमानातही घट होण्याच्या अंदाजाने जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून भविष्यातील स्थिती पाहता विचार करून नियोजन करा, असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे महापालिकेने तातडीने दिवसाआड पाणी पुरवठ्याचे नियोजन केले. महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांना याची कल्पना दिली. त्यानंतर आयुक्तांच्या मान्यतेने निर्णय घेतल्याचे जल अभियंता हर्षजित घाटगे यांनी सांगितले..दिवसाआड पाणी पुरवण्याचा निर्णय घेतला तरी योग्य दाबाने व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होईल. टंचाई भासणार नाही. त्यामुळे जादा पाणी साठा करू नका. मिळणारे पाणी व्यवस्थित वापरावे.- रूपाराणी निकम, महापौरयापूर्वी कधीपावसाने ओढ दिल्याने २०२४ मध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठायंदा का?एल निनोच्या व 'आयओडी'च्या प्रभावाने यंदा उन्हाळा लांबण्याबरोबरच पावसात घट होण्याची शक्यता आहे. प्रशांत महासागरातील एल निनो ही हवामान प्रक्रिया असून आय. ओ. डी. म्हणजे भारतीय महासागर द्विध्रुव होय. त्याल 'भारतीय निनो' असेही म्हटले जाते. या दोन्हींचा प्रभाव यंदा असल्याने पाऊस लांबण्याची शक्यता आहे.धरणस्थितीकाळम्मावाडी धरणाची सध्याची पातळी ६२४.०३ मीटरथेट पाईपलाईनला पाणी मिळणारी पातळी ६१० मीटरउपलब्ध पाणी पातळी १४.०३ मीटर.गुरुवारी पाणीपुरवठा होणारा भागए व बी वॉर्ड, संलग्न भागफुलेवाडी रिंगरोड, सानेगुरुजी वसाहत, क्रशर चौक, आपटेनगर टाकी परिसर, राजोपाध्येनगर, कणेरकर नगर, जरगनगर, क्रांतिसिंह नाना पाटील नगर, देवकर पाणंद, शिवाजी पेठ, चंद्रेश्वर गल्ली, तटाकडील तालीम, साकोली कॉर्नर, उभा मारुती चौक, बिनखांबी गणेश मंदिर परिसर, महाद्वार रोड, मंगळवार पेठ, संभाजीनगर, टिंबर मार्केट, मंडलिक वसाहत, मंगेशकर नगर, सुभाषनगर पंपिंग परिसर, शेंडापार्क टाकी परिसर, जवाहरनगर, वाय. पी. पोवार नगर, मिरजकर तिकटीई वॉर्ड व संलग्न भागकसबा बावडा, रमणमळा, नागाळा पार्क, लाईन बाजार, हिम्मतबहाद्दूर परिसर, जाधववाडी, कारंडे मळा, ताराराणी पुतळा, न्यू शाहूपुरी, कलेक्टर कार्यालय परिसर, न्यू पॅलेस, ताराबाई पार्क, कदमवाडी, भोसलेवाडी, शिवाजी पार्क, रूईकर कॉलनी, बापट कॅम्प, लोणार वसाहत, महाडिक वसाहत, टेंबलाईवाडी, साईक्स एक्स्टेंशन, राजारामपुरी (१ ते १३ वी गल्ली), मातंग वसाहत, यादवनगर, उद्यमनगर, शास्त्रीनगर, टाकाळा, सम्राटनगर, प्रतिभानगर, दौलतनगर, शाहूनगर, राजेंद्रनगर, इंगळे मळा, वैभव सोसायटी, शांतिनिकेतन, ग्रीन पार्क, शाहूपुरी (१ ते ४ थी गल्ली), व्यापार पेठ.एक मे रोजी पाणीपुरवठा होणारा भागसी व डी वॉर्डआझाद गल्ली, मटण मार्केट, लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी ५ ते ८ वी गल्ली, सुभाष रोड, रविवार पेठ, खानविलकर पेट्रोल पंप, अकबर मोहल्ला, महाराणा प्रताप चौक, कुंभार गल्ली, भवानी मंडप, मिरजकर तिकटी, महालक्ष्मी नगर, टेंबे रोड, सावित्रीबाई फुले दवाखाना, महाद्वार रोड, बिनखांबी गणेश मंदिर, निवृत्ती चौक, उभा मारुती चौक, ब्रह्मेश्वर बाग, तटाकडील तालीम, चंद्रेश्वर, फुलेवाडी, रंकाळा टॉवर परिसर, शिवाजी पेठेतील काही भाग, गुजरी, दत्त गल्ली, गंगावेश, दुधाळी, पंचगंगा रोड, पापाची तिकटी, बुरुड गल्ली, सोन्या मारुती चौक, शिपुगडे तालीम, पिवळा वाडा, डोर्ले कॉर्नर, सिद्धार्थनगर, ब्रह्मपुरी, उत्तरेश्वर, लक्षतीर्थ, बलराम कॉलनी..