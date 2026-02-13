HSRP number plate Fake : बनावट एचएसआरपी नंबरप्लेट कारखान्यावर छापा, यंत्रसामग्री जप्त; एकास अटक

Duplicate vehicle number plate racket : बनावट ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) बनविणाऱ्या कारखान्यावर पोलिसांनी छापा टाकत चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. स्थानिक गुन्हे शाखेने बुधवारी हातकणंगले तालुक्यातील साजणी या गावात कारवाई करत तयार ३३ नंबरप्लेट, डाय मशीन, स्टीकर, पत्रा असे साहित्य जप्त केले. या नंबरप्लेट नियमबाह्य वाहनांसाठी पाचशे ते हजार रुपयांना विकल्या जात होत्या. पोलिसांनी या प्रकरणी संतोष बबन यादव (वय ३१, रा. साजणी, हातकणंगले) याला अटक केली..कारवाईबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांची कोणत्याही क्षणी अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल, अशी स्थिती असतानाच बनावट एचएसआरपी नंबरप्लेट बनविण्याच्या धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल डिपार्टमेंटला चकवा देत हातकणंगले तालुक्यात रेडियमची अक्षरे बनविण्याच्या ‘साई रेडियम आर्टस्’ दुकानाआड हा उद्योग चालविला जात होता. स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्या पथकाने छापा टाकून बनावट नंबरप्लेट बनविण्याचे साहित्य जप्त केले. उपनिरीक्षक नानासाहेब पवार तपास करत आहेत..नंबरप्लेट घेणाऱ्यांवरही होणार कारवाई... जुन्या वाहन मालकांनी अशा बनावट नंबरप्लेट बनवून घेतल्या आहेत. मागील पाच महिन्यांपासून हा धंदा तेजीत सुरू होता. एका मशीनवर डायमध्ये नंबर बनवून त्यावर इंडिया लिहिलेले स्टीकर चिकटवून या नंबरप्लेट पाचशे ते हजार रुपयांना विकल्या आहेत. अशा नंबरप्लेट बनवून घेणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक चव्हाण यांनी सांगितले. कारवाईमध्ये सहायक निरीक्षक सागर वाघ, शेष मोरे, अंमलदार नवनाथ कदम, रामचंद्र कोळी, विनोद कांबळे, अरुण धनगर यांनी भाग घेतला..HSRP Number Plate न बसवल्यास वाहनधारकांच्या खिशाला लागणार मोठी कात्री ! दररोज १००० रुपये दंड अन्... \n.जुन्या वाहनांवर कारवाईची भीती...वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वीची वाहने आजही अनेकांच्या वापरात आहेत. त्या वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्याचा खर्च मोठा असल्याने अनेकांची पंचाईत झाली आहे. अशी वाहने भंगारात देण्याव्यतिरीक्त अन्य पर्याय नाही. याचाच गैरफायदा उचलत संशयित संतोष यादव याने कोणतीही परवानगी न घेता स्वतःच एका मशीनवर अशा नंबरप्लेट बनविल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.