Fake Job Scam : नोकरीच्या आमिषाने ४२ लाखांची फसवणूक; बनावट नियुक्ती पत्र देणारे दोघे जेरबंद

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात नोकरी लावतो, असे सांगून बनावट नियुक्ती पत्र देणाऱ्या दोघांना आज जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली. राजेंद्र मनोहर पाटील (वय ७० रा. महादेवनगर, फुलेवाडी रिंगरोड, कोल्हापूर) आणि राजू दत्तात्रय सरनाईक (५४, रा. फुलेवाडी, पाचवा बस थांबा) अशी त्यांची नावे आहेत..दोन दिवसांपूर्वीच संजय वसंतराव सनगर (वय ५६, फुलेवाडी, पाचवा बस थांबा) यांनी फसवणुकीची फिर्याद जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिली. .फिर्यादी हे फळभाजी विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्या मुलाला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात नोकरी लावतो, असे आमिष दाखवून राजेंद्र आणि राजू यांनी विश्वास संपादन केला. .यानंतर सात एप्रिल २०१४ ते आजपर्यंत संशयित राजेंद्र आणि राजू यांच्या घरी वेळोवेळी ४२ लाख ८० हजार ५०० रुपये घेतले. .यानंतर आरोग्य विभागात नोकरी लावल्याचे खोटे नियुक्ती पत्र दिले. हे पत्र खोटे असल्याची माहिती मिळताच फिर्यादी संजय यांनी दोन दिवसांपूर्वी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिली.