Viral Video Kolhapur Thar : शेतकऱ्याचा रुबाब भारी, भात मळणीसाठी वापरली महिंद्रा थार; कोल्हापुरातल्या शेतकऱ्याची शक्कल, मजूरटंचाईवर केली मात

Kolhapur Farmer Viral Video : (रणजित कालेकर) : ग्रामीण भागात सुगीची धांदल सुरू आहे. शेतकरी भाताच्या मळणीसाठी अधिकत्तर यांत्रिकीकरणाचा वापर सर्वत्र होत आहे. अशा काळात कोरिवडेतील युवा शेतकरी धनाजी सयाजी देसाई यांनी भाताच्या मळणीसाठी चक्क थार गाडीचा वापर करून भाताची मळणी काढली. अवकाळी पाऊस व मजूर टंचाईवर मात करण्यासाठी त्यांना अशी शक्कल लढवावी लागली आहे. याची चर्चा समाजमाध्यमावर सुरू आहे..अवकाळी पाऊस झाल्याने सुगीची कामे लांबली. त्यामुळे भात कापणीसाठी मजूर टंचाईचे संकट आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना कुटुंबातील सदस्यांची मदत घेऊन सुगीची कामे उरकावी लागत आहेत. आजच्या काळात बैलांच्या साहाय्याने पारंपरिक पद्धतीने मळणी पाठीमागे पडली आहे. ट्रॅक्टर, पॉवर ट्रिलर व भात मळणी यंत्राने मळणी काढली जात आहे. माळरान व शिवारातील भात एकदम आल्याने शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे..Kolhapur Election: आजऱ्यात बदलणार राजकीय समीकरण; नगरपंचायत निवडणुकीत नेत्यांचे 'सोयीचे' राजकारण रंगात.देसाई कुटुंबासमोरही सुगी वेळेत घरी आणण्याचा प्रश्न होता. मजूर टंचाईमुळे वेळेत काम होत नव्हते. अशा वेळी श्री. देसाई यांनी थार गाडीने मळणी काढण्याचे ठरवले. खळ्यात थार गाडी उतरवून त्यांनी भाताची मळणी काढली. हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. त्यांच्या या प्रयोगाविषयीची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.समाजमाध्यमावर व्हिडिओ व्हायरलदरम्यान, 'थार'चा समाजमाध्यमावर व्हिडिओ व्हायरल झाला. अनेकांनी याचे स्टेटस लावले आहेत. अवकाळी पाऊस व मजूर टंचाईवर चर्चा झडली. अनेकांनी लाईक केले..