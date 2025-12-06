Kolhapur Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघातात दोन ठार; मुलाच्या शिक्षणासाठी चौकशी करण्यास गेलेल्या बापाचा मृत्यू जिवाला चटका लावणारा...

Kolhapur Tragic Road Accident : कोल्हापूर-गारगोटी मार्गावर चुये फाट्याजवळ व्हॅन आणि दुचाकीमध्ये समोरासमोर झालेल्या धडकेत आज दोघे ठार झाले. दुचाकीस्वार शिवाजी शंकर कोळी (वय ४५ रा. कागल) आणि व्हॅनचालक अतुल अरविंद पाटील (३० रा. गुडाळ, ता. राधानगरी) अशी त्यांची नावे आहेत. व्हॅनमधील गजानन प्रभाकर चौगले (रा. तारळे), अनिल शिवाजी जाधव (रा. धामोड) तसेच दुचाकीवरील वैशाली शिवाजी कोळी व त्यांची नात सुप्रिया चेतन दळवी (३) जखमी झाले. इस्पुर्ली पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, कोळी दुचाकीवरून मुलाच्या भरतीपूर्व प्रवेशाबाबत चौकशी करण्यासाठी बेले (ता. करवीर) येथे जात होते. व्हॅनचालक अतुल पाटील पंचतारांकित औद्योगिक येथील कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या तरुणांना घेऊन कागलकडे जात होता..कोल्हापूर-गारगोटी मार्गावर चुये फाट्याजवळ दुपारी तीनच्यादरम्यान आल्यानंतर दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोरात धडक झाली. त्यात दुचाकीस्वार शिवाजी कोळी यांच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. दुचाकीवरील त्यांची पत्नी वैशाली व नात सुप्रिया गाडीवरून बाजूला फेकल्या गेल्या. त्या जखमी झाल्या आहेत. व्हॅनचालक अरविंद पाटील यांना गंभीर जखमी अवस्थेत कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तेथे उपचार सुरू असताना त्याचा रात्री आठच्यादरम्यान मृत्यू झाला..मुलाच्या प्रवेशाच्या चौकाशीसाठी जाताना अपघातनानीबाई चिखली येथील शिवाजी शंकर कोळी (वय ४६) यांचे कोल्हापूर-गारगोटी मार्गावरील चुये फाटा येथे झालेल्या अपघातात निधन झाले. गारगोटी येथे एका खासगी अकॅडमीमध्ये आपल्या मुलाच्या प्रवेशासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी जात असताना अपघात झाला. सध्या ते कागल येथील अनंत रोटो येथे वास्तव्यास होते..घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांनी दहावीनंतर शिक्षण थांबवले होते. त्यानंतर त्यांनी गोकुळ शिरगाव येथील एमआयडीसीमध्ये एका खासगी कंपनीत नोकरी सुरू केली. गेली तीस वर्षे ते येथेच काम करीत असल्याने त्यांनी मोठा मित्रपरिवार जमविला होता. सध्या ते कागल येथील अनंत रोटो येथे गेली दहा वर्षे राहात होते. चार महिन्यांपूर्वीच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले होते. त्यांच्या मागे आई, पत्नी, तीन विवाहित मुली, दोन मुलगे आहेत..दीड वर्षापूर्वीच झाला होता विवाहकसबा तारळे या अपघातात मृत्यू झालेला अतुल अरविंद पाटील (वय ३०) हा गुडाळ (ता. राधानगरी) येथील आहे. गुडाळमधील काही तरुण नोकरीसाठी गोकुळ शिरगाव येथील एमआयडीसीमध्ये व्हॅनमधून दररोज ये-जा करतात. नेहमीप्रमाणे आज गावातील अतुल, विजय कृष्णात पाटील व प्रेम संजय पाटील नोकरीसाठी इतर गावांतील अन्य तरुणांसोबत जात होते. त्यावेळी अपघात झाला. यामध्ये अतुल गंभीर जखमी झाला होता. त्याला उपचारासाठी दाखल केले असताना थोड्याच वेळात त्याचा मृत्यू झाला..Kolhapur Tragic Incident : ११ हजार व्होल्टच्या तारेला हात लागला अन्, क्रिकेट खेळताना १३ वर्षीय शाळकरी मुलाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू.अतुल आज गावातील एका विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहिला होता. त्यानंतर दुपारची थोडी विश्रांती घेऊन तो सहकाऱ्यांसोबत कामावर निघाला होता. अरविंदचे दीड वर्षापूर्वी लग्न झाले असून, त्याच्या मागे पत्नी, भाऊ, आई, वडील, बहीण असा परिवार आहे.चौकशीनंतर काही मिनिटांतच अपघातशिवाजी कोळी यांनी फाट्यावर असणाऱ्या हॉटेलच्या बाहेर दुचाकी थांबवून पुढील मार्गाची चौकशी केली. तेथून पुढे गेल्यानंतर काही मिनिटांतच अपघात झाला. इस्पुर्लीचे सहायक पोलिस निरीक्षक मुदस्सर शेख व पथकाने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना कोल्हापूरला हलविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.