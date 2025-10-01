Kolhapur Building Slab Collapse : अग्निशमन इमारतीचा स्लॅब कोसळला, एक कामगाराचा मृत्यू; सहाजण जखमी, जाणून घ्या घटनाक्रम

ठळक मुद्दे, Highlight :सायंकाळी सातनंतर स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू, रात्री साडेनऊच्या सुमारास स्लॅब कोसळला१०८ रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाचे जवान, स्थानिक नागरिक मदतीसाठी धावले, सव्वा दहाच्या सुमारास तिघा कामगारांना ढिगाऱ्याखालून काढण्यात यशजखमींना तातडीने सीपीआरकडे हलविले, सीपीआरमध्ये जखमींच्या नातेवाइकांसह नागरिकांची गर्दी, साडेअकरा वाजता मदतकार्य थांबविण्यात आले..Kolhapur Latest Breaking News : महापालिकेच्या फुलेवाडी अग्निशमन दलाच्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून मंगळवारी रात्री कामगार जागीच ठार झाला, तर यात बहीण-भावासह एकूण सहाजण जखमी झाले. नवनाथअण्णा कागलकर (वय ३८, रा. राजारामपुरी) असे मृताचे नाव आहे. अक्षय पिराजी लाड (३०, शिवशक्ती कॉलनी, गंगाई लॉन), दत्तात्रय सुभाष शेंबडे (३७), वनिता बापू गायकवाड (४०), जया सुभाष शेंबडे (३६), सुमन सदा वाघमारे (६०) या दुर्घटनेत जखमी झाले.रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने परिसर हादरून गेला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी स्लॅबच्या ढिगाऱ्याखालून कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत प्रयत्नांची शिकस्त केली. .जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या सुमारे ५० लाख रुपयांच्या निधीतून फुलेवाडी फायर स्टेशनच्या दुमजली इमारतीचे काम गेले काही महिने सुरू आहे. आज रात्री या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू होते. हाच स्लॅब अचानक कोसळला अन् त्याचा मोठा आवाज झाला. त्याचवेळी स्टेशनच्या परिसरातील तुळजाभवानी मंदिरात आरती सुरू होती. तो आवाज ऐकून नागरिक स्टेशनच्या परिसरात आले..स्लॅबच्या ढिगाऱ्याखाली कामगार अडकले गेल्याचे कळताच त्यांना वाचविण्यासाठी पळापळ सुरू झाली. स्लॅब कोसळल्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या जवानांना कळताच तेही तेथे तत्काळ दाखल झाले. त्यांच्याकडून दोन जेसीबीच्या साह्याने ढिगारा हटवून कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी अथक प्रयत्न सुरू झाले.पोलिस अंमलदार रोहन वाकरेकर व संकेत वेसणेकर ड्यूटी संपवून घरी जात होते. त्यांनाही स्लॅब कोसळल्याचा आवाज ऐकू गेला. त्यांनी लगोलग पोलिस यंत्रणेशी संपर्क साधून बचावकार्य सुरू केले. ढिगाऱ्याखालून सुरुवातीला तिघा जणांना बाहेर काढून रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाकडे (सीपीआर) पाठवण्यात आले. तेथे कागलकर यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, घटनास्थळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता दाखल झाले. स्लॅब कोसळल्याची माहिती फुलेवाडीत वाऱ्यासारखी पसरताच मंडळांचे कार्यकर्तेही घटनास्थळी आले. कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गाला लागूनच हे काम सुरू असल्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा बघ्यांची गर्दी झाली. ढिगाऱ्याखाली कामगार असल्यामुळे त्यांना तातडीने बाहेर काढणे सहजासहजी शक्य होत नव्हते. फायर स्टेशनकडे जाणारा मार्ग फुलेवाडीतील काही तरुणांनी बंद केला. दुचाकी, चारचाकीसह अन्य वाहनांना महात्मा फुले विद्यालयाकडून जाण्यास आवाहन करत ते थांबले होते..क्षणार्धात घटनाइमारतीच्या एका भागाचा स्लॅब तळमजल्यापासून सुमारे २० फूट उंचीवर आहे. हाच स्लॅब कोसळला. त्यावेळी स्लॅबवर काम करणारे आणि खाली असलेले कामगार काही कळायच्या आत स्लॅबच्या ढिगाऱ्याखाली सापडले.मोठा आवाज झाला अन् मी वळलो...मी इमारतीच्या दक्षिण बाजूला काम करत होतो. तितक्यात मोठा आवाज झाला आणि मी मागे वळून पाहिले. स्लॅब कोसळल्याचे दिसताच मला काहीच सुचत नव्हते. मी घाबरून गेलो. नेमके काय झाले आहे, हे पाहिल्यावर माझा थरकाप उडाला, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम कामगार नितीन पंडित (कळंबा) यांनी दिली..बघ्यांमुळे मदतकार्यात अडथळेदुर्घटनेनंतर फायर स्टेशन परिसरात बघ्यांची गर्दी जमली होती. त्यावर नियंत्रण ठेवणे पोलिसांना कठीण झाले होते. वारंवार सांगूनही गर्दी ऐकायला तयार नव्हती. त्यामुळे पोलिसांना अक्षरश: गर्दीला मागे रेटत हटवावे लागत होते.दीडशे जणांचे मदतकार्यघटनास्थळी सीपीआरमधील दोन रुग्णवाहिका तातडीने दाखल झाल्या. आमदार अमल महाडिक, माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांच्यासह मानसिंग पाटील, राहुल माने, योगेश सूर्यवंशी, पवन दिवसे, रोहित तळेकर, अभिजित दिवसे, रिंकू देसाई यांच्यासह सुमारे दीड-दोनशे व्यक्तींनी तातडीने मदतकार्यात सहभाग घेतला..Kolhapur Fake Branded Shirt : सावधान! कोल्हापुरातील गांधीनगरमध्ये कपडे घेताय, बनावट लेबल लावून शर्टची विक्री; १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.चौकशी समिती नियुक्तदुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा स्लॅब कोसळला. त्यामध्ये बांधकामाचा दर्जा गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार बांधकाम साहित्याचा वापर झाला की नाही, स्लॅब टाकण्याचे काम तांत्रिकदृष्ट्या योग्य होते की नाही, याची सखोल चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ आणि शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. त्यांना प्राथमिक चौकशी अहवाल उद्या (ता. १) सकाळी नऊपर्यंत कार्यालयात सादर करावा, असे आदेश आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी रात्री उशिरा दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.