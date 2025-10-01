Kolhapur Building Slab Collapse : काँक्रिट वर नेताना लिफ्ट हलली अन्, अग्निशमन दलाच्या नवीन इमारतीच्या स्लॅब कोसळला; नेमकं काय घडलं

ठळक मुद्दे (Highlights)स्लॅब कोसळून दुर्घटना – मंगळवारी रात्री अग्निशमन दलाच्या नवीन इमारतीच्या स्लॅबचे काम सुरू असताना सिमेंट माल नेणाऱ्या लिफ्टमुळे धक्का बसून स्लॅब कोसळला, यात एक मजूर ठार झाला व चौघे जखमी झाले.मदत व बचावकार्य – दुर्घटनेत सातजण अडकले होते, स्थानिक नागरिक, महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन पथक व पोलिसांच्या मदतीने सर्वांना बाहेर काढण्यात आले. तिघे उड्या मारून बचावले, तर तिघे जखमींवर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत.चौकशीची दिशा – बांधकामाचा ठेका रेणुका कन्स्ट्रक्शन (मालक शशिकांत पवार) यांना मिळाला होता. दुर्घटनेबाबत कंत्राटदाराची जबाबदारी, सुरक्षा उपाय व सीसीटीव्ही तपासणी होणार असून, महापालिका चौकशीनंतर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे..Kolhapur Building Slab Collapse : अग्निशमन दलाच्या नवीन इमारतीच्या स्लॅबचे काम मंगळवारी रात्री सुरू होते. रात्री साडेनऊच्या सुमारास बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्य पुरविण्यासाठी शेजारी उभी केलेली लिफ्ट सिमेंटचा माल वर नेताना हलली. त्यामुळे स्लॅबला धक्का बसून दुर्घटना घडली. त्यामध्ये काहीजण स्लॅबवर व काहीजण खाली होते. स्लॅब कोसळल्यानंतर वरील काही जणांनी उड्या मारल्या. तर काही स्लॅबखाली अडकले, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली..रेणुका कन्स्ट्रक्शनकडे बांधकामाचा ठेकाअग्निशमन दलाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाच्या ४९ लाखांच्या कामाचा ठेका रेणुका कन्स्ट्रक्शनचे मालक शशिकांत पवार यांना मिळाला आहे. त्यांच्याकडून तीन महिन्यापांसून काम सुरू असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..रात्री साडेनऊला दुर्घटना घडल्याचे समजताच मी, महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन पथक घटनास्थळी पोहोचलो. स्थानिक नागरिकांनीही मदतकार्य केले. कंत्राटदाराच्या माहितीनुसार येथे सातजण होते. त्या सर्वांना मदतकार्य करुन अर्ध्या तासाच्या सर्वांना बाहेर काढले. त्यानंतर आणखी कोणी स्लॅबखाली असू शकते काय ; अशी शंका होती. त्यानुसार ढिगारा काढला. आता तेथे कोणी नाही. जे होते त्यांना बाहेर काढले. सातजण होते. दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला. चौघांना सीपीआरमध्ये उपचारासाठी दाखल केले आहे. त्यातील तिघे ठीक आहेत. तिघांनी उड्या मारल्याने ते बचावले. घटनेसंदर्भात इतर माहिती घेतली जात आहे.- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारीघटना झालेल्या ठिकाणी कंत्राटदाराने कोणती दक्षता घेतली होती का? चूक नेमकी कोणाची झाली, याची माहिती घेत आहोत. अग्निशमन दल इमारतीचा सीसीटीव्ही तपासला जाणार आहे. महापालिकेकडूनही घटनेची चौकशी पूर्ण होताच गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.- योगेशकुमार गुप्ता, पोलिस अधीक्षक.Kolhapur Building Slab Collapse : अग्निशमन इमारतीचा स्लॅब कोसळला, एक कामगाराचा मृत्यू; सहाजण जखमी, जाणून घ्या घटनाक्रम.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)Q1. दुर्घटना नेमकी कशी घडली?➡️ बांधकामासाठी वापरली जाणारी लिफ्ट सिमेंट वर नेताना हलल्याने स्लॅबला धक्का बसला व तो कोसळला.Q2. किती लोक अडकले होते?➡️ एकूण सातजण अडकले होते. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला, चौघे जखमी झाले, तर तिघे उड्या मारून बचावले.Q3. कामाचा ठेका कोणाकडे होता?➡️ बांधकामाचा ४९ लाखांचा ठेका रेणुका कन्स्ट्रक्शनचे शशिकांत पवार यांच्याकडे होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.