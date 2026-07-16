कोल्हापूर हादरलं! 'मोक्या'तील गुन्हेगारावर अज्ञातांचा गोळीबार; रिंग रोडवर तणाव, नेमकं काय घडलं?

कोल्हापूर शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आणि मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई झालेला संशयित सूरज साखरे याच्यावर अज्ञातांनी भरदिवसा गोळीबार केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून शहरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे..ही घटना फुलेवाडी रिंग रोड परिसरातील क्रांतिसिंह नाना पाटील नगरात घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी सूरज साखरे याच्यावर तीन राऊंड फायर करण्यात आले. त्यापैकी दोन गोळ्या त्याला लागल्याची माहिती समोर आली आहे. गोळीबारानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले..Kolhapur : वंशाच्या दिव्याचा हट्ट अन् विवाहितेचा अंत! कणकेतून गूळ खाल्ल्याने मुलगा होत नाही, हे सांगण्याची आली वेळ; गर्भवती महिलांमध्ये दिसणारं 'सायकॉसीस' काय आहे?.गोळीबारात जखमी झालेल्या सूरज साखरेला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्याच्यावर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती कशी आहे, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखा, करवीर पोलीस आणि जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसराची नाकाबंदी करत घटनास्थळाचा पंचनामा सुरू केला असून सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे हल्लेखोरांचा शोध घेतला जात आहे..सूरज साखरे याच्यावर यापूर्वीही अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे. त्याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गतही कारवाई झालेली आहे. त्यामुळे हा गोळीबार नेमका कोणत्या कारणातून झाला, जुन्या वैमनस्यातून हल्ला झाला की टोळीयुद्धाशी त्याचा संबंध आहे, याचा पोलीस विविध अंगांनी तपास करत आहेत..Kolhapur Dowry death case : जन्मताच संघर्ष! आईने जीवन संपवलं बापावर हुंडाबळीचा गुन्हा; अस्मिताच्या मुलीचे संगोपण चुलत सासू करणार, पोलिसांचेही डोळे पाणावले.दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच हल्ल्यामागचं नेमकं कारण स्पष्ट होणार असून, सध्या संपूर्ण परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.