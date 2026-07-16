कोल्हापूर

कोल्हापूर हादरलं! 'मोक्या'तील गुन्हेगारावर अज्ञातांचा गोळीबार; रिंग रोडवर तणाव, नेमकं काय घडलं?

MCOCA Accused Suraj Sakhare Shot In Kolhapur : या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून शहरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
MCOCA Accused Suraj Sakhare Shot In Kolhapur

MCOCA Accused Suraj Sakhare Shot In Kolhapur

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

कोल्हापूर शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आणि मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई झालेला संशयित सूरज साखरे याच्यावर अज्ञातांनी भरदिवसा गोळीबार केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून शहरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime