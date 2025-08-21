Kolhapur Flood Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० तालुक्यांच्या पूरस्थितीचा आढावा, काय सुरू काय बंद; जाणून घ्या एका क्लिकवर

Kolhapur Flood Update : कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. काही ठिकाणी रस्ते बंद झाल्याने मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. दरम्यान कोल्हापूर - गगनबावडा या मार्गावर आलेले पुराचे पाणी कमी झाल्यामुळे कोल्हापूर - गगनबावडा मार्ग वाहतुकीसाठी सुरू झाला आहे. अशी माहिती सहायक निरीक्षक रणजीत पाटील यांनी माहिती दिली. तर करवीर तालुक्यातील चिखली येथील पूरग्रस्त नागरिकांचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत आहे, अशी माहिती करवीर तहसीलदार स्वप्निल रावडे यांनी दिली..शाहूवाडी१) तालुक्यात वारणा, कडवी, शाळी नद्यांना पूर२) पावसाच्या उसंतीने पाणीपातळी ओसरली३) आठ ठिकाणांचे बंधारे पाण्याखाली४) मलकापूरला भीमाशंकर मंदिरातील पाणी ओसरले५) तालुका प्रशासनाचे नागरिकांना दक्षतेचे आवाहनपन्हाळा१) कासारी नदीला पूर, पुनाळ-कोतोली मार्ग बंद२) बॅक वॉटरचे पाणी दिगवडे येथील रस्त्यावर३) बाजारभोगाव बाजारपेठ पुराचे पाणी ओसरले४) कोल्हापूर-राजापूर राज्यमार्ग अजूनही बंद५) कुंभी-धामणी नदीच्या पाणी पात्रात वाढ.Kolhapur Farmer Drowns : रोज नदीत पोहणाऱ्या शेतकऱ्याचा पुराच्या पाण्यात बुडून मृत्यू, कोल्हापुरातील घटनेनं खळबळ.हातकणंगले१) इचलकरंजीत पंचगंगेच्या पुराचे पाणी ६३.०३ फुटांवर२) महापालिकेकडून इचलकरंजी -रेंदाळ मार्ग बंद३) हुपरी - कागलकडे जाणारी वाहतूक थांबली४) निलेवाडीच्या दुसऱ्या मार्गावरही पाणी५) खोची-दूधगाव (जि. सांगली) मार्ग वाहतुकीस बंदशिरोळ१) कृष्णा, पंचगंगा नद्यांची वाटचाल महापुराच्या दिशेने२) कुरुंदवाड येथील गोठणपूर भागातील नागरिकांचे स्थलांतर सुरू३) उदगाव बायपास मार्गावर पुराचे पाणी; वाहतूक बंद४) कवठेसार ४०, दानोळीत १२ कुटुंबांना स्थलांतरांच्या नोटिसा५) शिरढोण -कुरुंदवाड, नांदणी- कुरुंदवाड, हेरवाड -अब्दुललाट, शिरोळ- धरणगुत्ती, नांदणी- शिरढोण हे प्रमुख मार्ग पाण्याखाली.कागल१) मुरगूडला बेटाचे स्वरूप- शिंदेवाडी, निढोरीत पुराचे पाणी२) दूधगंगा व वेदगंगा नदी पात्राबाहेर३) बानगे–सोनगे दरम्यानच्या पुलावर पाणी४) ११ घरांच्या भिंती व गोठ्यांची पडझड५) बाचणी, सिद्धनेर्ली, सुळकूड, कुरणी, चिखली, भडगाव बंधारे पाण्याखालीचंदगड१) हिरण्यकेशी नदीची पूरस्थिती कायम२) सात ते आठ घरांची पडझड३) एसटी सेवा ठप्प, संकेश्वर किंवा गजरगावमार्गे गडहिंग्लज४) सोयाबीन, भात पिकाला धोका५) ऐनापूर, हरळी, जरळी, निलजी, खणदाळ,नांगनूर बंधारे, भडगाव पूल पाण्याखाली.आजरा१) दिवसभर उघडीप; सायंकाळी पुन्हा पाऊस२) हिरण्यकेशी, चित्री नदीचे पाणी पात्राबाहेर३) सहा बंधारे पाण्याखाली; एसटी वाहतूक बंद४) पावसामुळे बुधवारी १० घरे कोसळली५) साळगाव, ऐनापूर, किटवडे, दाभिल, आंबाडे, परोलीवाडी बंधारे पाण्याखालीभुदरगड१) पाणी ओसरल्याने कोल्हापूर-गारगोटी वाहतूक सुरू२) पावसाची उसंत; पुराचे पाणी रस्त्याच्या काठावर पोहोचले३) वेदगंगा नदी तिसऱ्यांदा पात्राबाहेर४) पूर परिस्थितीने पिके पाण्याखाली५) सवतकडा धबधबा पर्यटकांसाठी बंद.राधानगरी१) भोगावती नदीकाठी महापूर सदृश स्थिती२) कोल्हापुरातून-राधानगरीकडे येणारे रस्ते पाण्याखाली गेले३) हळदी, भोगावती, आवळीत पाणी आल्यामुळे वाहतूक बंद५) पर्यायी सडोली, राशिवडे, राधानगरी या मार्गांवरही पाणी५) हळदीपासून राधानगरीपर्यंतच्या गावांतील दळणवळण सेवा विस्कळीतगगनबावडा१) १४ कुटुंबांतील ५८ नागरिकांचे स्थलांतर२) दोन दिवसांत पंधरा घरांची पडझड३) नऊ मार्ग बंद; जनजीवन विस्कळीत४) प्रयाग चिखली ते वरणगे वाहतूक बंद५) केर्ली ते पन्हाळा रोड वाहतूक बंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.