Kolhapur Forest Incident : बंदुका, सर्च लाईट, दोरी; शिकारींचा जंगलात रात्रीस खेळ चाले, वन विभागाने थरारकरित्या पाठलाग केला अन्

Forest Department Chase Kolhapur : सडेगुडवळे (ता. चंदगड) गावच्या हद्दीत शिकारीच्या उद्देशाने दोन मोटारीतून आलेल्या संशयितांचा वन विभागाच्या गस्ती पथकाने थरारक पाठलाग केला. यावेळी संशयितांनी एक मोटार रस्त्याकडेला सोडून पलायन केले. मोटार व सापडलेल्या साहित्याच्या आधारे तपास करत वन विभागाने तिघांना अटक केली असून, आणखी सात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत शिकारीसाठी वापरण्यात येणारी मोटार, दारूगोळा व शस्त्रांसह एकूण पाच लाख २१ हजार ११५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..या कारवाईबाबत पथकाने दिलेली माहिती अशी ः याप्रकरणी लखन शिवाजी हेगडे, अक्षय हेगडे (दोघेही रा. माणगाववाडी), अन्वर इब्राहीम पटेल, इर्षाद नदाफ, बबलू नदाफ, दाऊद अजिज नदाफ, शाबीर दस्तगीर जमादार (सर्व रा. दानोळी), अमीन रहिमबक्ष मुजावर (रा. गंजीमाळ मानेनगर, रुकडी, सर्व ता. हातकणंगले), दिगंबर पांडुरंग अनगुडे व महादेव अमृसकर (दोघे रा. कानूर खुर्द, ता. चंदगड) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यापैकी तुकाराम अमृसकर, रियाज जमादार व अमीन रहिमबक्ष मुजावर (रा. रुकडी) यांना अटक करण्यात आली..या तिघांना येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १९ तारखेपर्यंत वन कोठडी सुनावली आहे. मुख्य संशयित लखन हेगडे पसार आहे. सडेगुडवळे परिसरात वन विभागाची रविवारी (ता. १४) रात्री गस्त सुरू असताना दोन संशयित मोटारी दिसून आल्या. त्यांना थांबवण्याचा इशारा केला मात्र तो धुकडावून संशयितांनी वेगाने तेथून पोबारा केला..Forest Department Scheme: राज्याच्या विविध भागात माकड-मानव संघर्ष, उपद्रवी माकडे पडणाऱ्यास ६०० रुपये प्रोत्साहन! .वन विभागाच्या पथकाने सुमारे दोन किलोमीटर त्यांचा पाठलाग केला. एक मोटार सुसाट गेली तर दुसरी रस्त्याकडील शेतवडीत घुसवण्यात आली. त्यातील संशयितांनी उसाच्या शेतीचा आधार घेत पोबारा केला. त्यावरून वनक्षेत्रपाल तुषार गायकवाड यांनी तपास सुरू केला. त्यात दहा संशयितांची नावे समोर आली. उर्वरित संशयितांचा शोध घेण्यासाठी वन विभागाची तीन पथके तैनात करण्यात आली आहेत.काय सापडलेपथकाला या मोटारी (एमएच ०४ जीई ०९३८) त एक बंदूक ठेवायची केस, जिवंत काडतुसे, सर्च लाईट, वेगवेगळ्या आकारांतील सुऱ्या, कटर, मोबाईल आदी साहित्य सापडले.