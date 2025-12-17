कोल्हापूर

Kolhapur Forest Incident : बंदुका, सर्च लाईट, दोरी; शिकारींचा जंगलात रात्रीस खेळ चाले, वन विभागाने थरारकरित्या पाठलाग केला अन्

Wildlife Poaching News : कोल्हापुरातील जंगलात रात्रीस शिकारींचा थरार सुरू होता. बंदुका, सर्च लाईट आणि दोरीसह शिकारी सक्रिय झाल्यानंतर वन विभागाने थरारक पाठलाग करत मोठी कारवाई केली.
Forest Department Chase Kolhapur : सडेगुडवळे (ता. चंदगड) गावच्या हद्दीत शिकारीच्या उद्देशाने दोन मोटारीतून आलेल्या संशयितांचा वन विभागाच्या गस्ती पथकाने थरारक पाठलाग केला. यावेळी संशयितांनी एक मोटार रस्त्याकडेला सोडून पलायन केले. मोटार व सापडलेल्या साहित्याच्या आधारे तपास करत वन विभागाने तिघांना अटक केली असून, आणखी सात संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत शिकारीसाठी वापरण्यात येणारी मोटार, दारूगोळा व शस्त्रांसह एकूण पाच लाख २१ हजार ११५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

