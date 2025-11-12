कोल्हापूर

Kolhapur Fraud Tantrik : कोल्हापुरात भोंदूगिरीचा कहर..., चुटकी वाजवून भूतबाधा करणाऱ्या मांत्रिकाचा कारनामा उघड; जिल्ह्यावर वचक ठेवायचा प्रयत्न...

Kolhapur Bhondubaba : कोल्हापुरात अंधश्रद्धेचा धक्कादायक प्रकार! चुटकी वाजवून भूतबाधा घालवतो असा दावा करणाऱ्या एका भोंदू मांत्रिकाचा कारनामा उघड झाला आहे. जिल्ह्यात अंधश्रद्धेविरोधात कारवाईची मागणी जोर धरते आहे.
Kolhapur Fraud Tantrik : कोल्हापुरात भोंदूगिरीचा कहर..., चुटकी वाजवून भूतबाधा करणाऱ्या मांत्रिकाचा कारनामा उघड; जिल्ह्यावर वचक ठेवायचा प्रयत्न...
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime : कोल्हापूर अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या अनेक घटना समोर येत आहेत. मागच्या काही दिवसांपूर्वी शिरोली येथील स्मशानभूमित अघोरी प्रकाराची घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा कोल्हापुरात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चुटकी वाजून भूतबाधा, करणी करणाऱ्या तांत्रिक मांत्रिकांचा कारनामा उघड झाला आहे. दरम्यान, भोंदू बाबा मांत्रिकांची कोल्हापूर जिल्हासह, शहरावरही वचक होती. मांत्रीकाचा अघोरी प्रकार समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हा भोंदू बाबा कोल्हापूर शहरातील टिंबर मार्केट परिसरात राहत असल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Financial extortion
Extorting
kolhapur city
blackmail and extortion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com