Kolhapur Fraud Tantrik : कोल्हापुरात भोंदूगिरीचा कहर..., चुटकी वाजवून भूतबाधा करणाऱ्या मांत्रिकाचा कारनामा उघड; जिल्ह्यावर वचक ठेवायचा प्रयत्न...

Kolhapur Crime : कोल्हापूर अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या अनेक घटना समोर येत आहेत. मागच्या काही दिवसांपूर्वी शिरोली येथील स्मशानभूमित अघोरी प्रकाराची घटना ताजी असतानाच पुन्हा एकदा कोल्हापुरात धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चुटकी वाजून भूतबाधा, करणी करणाऱ्या तांत्रिक मांत्रिकांचा कारनामा उघड झाला आहे. दरम्यान, भोंदू बाबा मांत्रिकांची कोल्हापूर जिल्हासह, शहरावरही वचक होती. मांत्रीकाचा अघोरी प्रकार समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. हा भोंदू बाबा कोल्हापूर शहरातील टिंबर मार्केट परिसरात राहत असल्याची माहिती आहे..स्मशानभूमीत चुटकी वाजून अघोरी पूजा करणे, भूत काढणे, करणी करणे यासह अनेक आघोरी प्रकार कोल्हापुरात होत असल्याचे उघड झाले आहे. लहान मुले, स्त्रिया आणि नागरिकांवर जादूटोणासह करणी केली जात होती. मांत्रिकाद्वारे अघोरी पूजा करत स्मशानात जाऊन भूत काढणे, करणी करण्याचे प्रकार उघड झाले आहे. कोल्हापुरात वारंवार अशा घटना घडत असूनही पोलिस मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा संपात व्यक्त केला जात आहे. यांच्यावर कारवाई कधी होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..पुरोगामी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी असे अघोरी प्रकार सुरू आहेत. भोंदूगिरी आणि करणीचे प्रकार अनेक लोक मांत्रिक आणि भोंदू बाबाच्या जाळ्यात अडकले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांमध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या फोटोंमध्ये खिळे मारून लिंबू कापून करणी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे जिल्ह्यात आगामी काळात हे पोलिसांसमोर आव्हान असणार आहे..Leopards Died Kolhapur : कोल्हापुरात यापूर्वी दोन घटनांत बिबट्याचा मृत्यू, पण तिसऱ्या घटनेत वाचल्याचे समाधान; रुईकर कॉलनीतील बिबट्याचा कसा झाला होता मृत्यू.मागच्या १० दिवसांपूर्वी शिरोली अघोरी प्रकारशिरोली पुलाची येथील स्मशानभूमीत रात्रीच्या वेळी घडलेला कथित भानामतीचा आणि आघोरी विधीचा प्रकार सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती स्वतःला मांत्रिक म्हणवत हातात लिंबू घेऊन काही नागरिकांची नावे घेत असल्याचे दिसते..तो स्मशानभूमीत शवदाहिनीवर इकडे तिकडे फिरत काही धार्मिक व गूढ प्रकार करताना दिसतो. त्यानंतर त्याने "येथील भूत बाटलीत बंद केले आहे" असा दावा करत, त्याचा फोटोही व्हायरल केला आहे. हा प्रकार केवळ अंधश्रद्धेचा नमुना असून, प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..