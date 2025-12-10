कोल्हापूर

Kolhapur FRP Arrears : कोल्हापूर विभागात ७१ लाख टन ऊस गाळप; तरीही २९५ कोटींची एफआरपी थकीत शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी

Delayed FRP Payments : एफआरपीची थकबाकी २९५ कोटींवर; नियमाप्रमाणे १४ दिवसांत पैसे न देणाऱ्या कारखान्यांवर व्याजासह कारवाईची मागणी वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे : कोल्हापूर विभागात गाळप हंगामाला गती आली आहे. एक नोव्हेंबर ते आजपर्यंत ३७ साखर कारखान्यांनी ७१ लाख टन ऊस गाळप करून ६७ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. विभागाचा निव्वळ साखर उतारा ९.५४ टक्के राहिला आहे. 

